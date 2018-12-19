В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

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В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комыРубрика: общество
19.12.2018 11:52
фото предоставлено клиникой им. Мешалкина
Восьмилетняя девочка получила тяжёлую черепно-мозговую травму после автомобильной аварии – в клинике Мешалкина ей имплантировали спасительное устройство.
В Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина впервые имплантировали ребёнку специальное устройство – стимулятор блуждающего нерва. Пациентом стала восьмилетняя Соня из Забайкальского края, которая страдает приступами эпилепсии после ДТП – девочку сбила машина.
Как сообщили в пресс-службе клиники, Соня страдает недугом в результате черепно-мозговой травмы. Приступы эпилепсии у неё участились поступенно. До этого ребёнок пролежал в коме и перенёс несколько операций. По словам мамы девочки, лекарства её дочке почти не помогали.
«В случае Сони фармакорезистентная эпилепсия с частыми полиморфными приступами – тяжёлое последствие черепно-мозговой травмы. По результатам электроэнцефалограммы и томографического исследования, девочке не подходило резекционное хирургическое лечение с удалением очага патологического возбуждения, так как возбуждение головного мозга имело диффузный характер», – объяснили специалисты клиники Мешалкина.
Специальное миниатюрное устройство врачи имплантировали девочке в ключицу. Каждые пять минут оно подаёт в мозг электрические импульсы по электродам, закреплённым на блуждающем нерве. Продолжительность каждого импульса – 30 секунд. Благодаря этому контролируются проявления эпилепсии. Кроме того, пациентке дали браслет, который можно подносить к вживлённому стимулятору, чтобы остановить или уменьшить приступ.
Врачи рассчитывают, что припадки прекратятся у девочки в течение полутора лет – именно такие результаты, согласно мировой статистике, демонстрирует половина пациентов со стимулятором блуждающего нерва. Сейчас Соня чувствует себя лучше – у неё появился аппетит, восстановился сон и значительно снизилась частота приступов. Если девочка продолжит быстро поправляться, мама отправит её в первый класс.
Напомним, в сентябре в клинике Мешалкина спасли женщину с опухолью головного мозга.
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