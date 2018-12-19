Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

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Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУРубрика: афиша, наука
19.12.2018 16:26
фото с сайта pixabay.com
Новосибирским студентам разработка первой в России платформы-агрегатора мероприятий принесла победу на форуме разработчиков IT-проектов Cyber Garden «Умный город» в номинации «IT-прорыв».
Обучающиеся НГТУ разработали уникальный сайт-агрегатор «Event Me!». Он автоматически сортирует мероприятия в сфере культуры и досуга по рубрикам, добавляя их в календарь. Данная разработка подбирает для пользователя самые интересные и удобные по времени события.
«Мы с самого начала не хотели создавать проект под определённый город или регион, поэтому придумали агрегатор: веб-платформу, на которой располагаются мероприятия со всей России», — рассказала руководитель команды разработчиков, старший преподаватель кафедры маркетинга и сервиса факультета бизнеса НГТУ Алёна Канина.
За «Event Me!» ребята получили первое место в номинации «IT-прорыв» на форуме разработчиков IT-проектов Cyber Garden «Умный город». В состав команды вошли Иван Дурнев, Дмитрий Шевченко, Никита Чубко и Константин Скрынник. Студенты также придумали и как заработать на этом: плата будет взиматься за подписку и поднятие блока в ленте событий. На данный момент проект находится на стадии прототипа.
Напомним, в декабре в НГТУ прошли соревнования по робототехнике.
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