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Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

Рубрика: афиша, наука

19.12.2018 16:26

фото с сайта pixabay.com

Новосибирским студентам разработка первой в России платформы-агрегатора мероприятий принесла победу на форуме разработчиков IT-проектов Cyber Garden «Умный город» в номинации «IT-прорыв».

Обучающиеся НГТУ разработали уникальный сайт-агрегатор «Event Me!». Он автоматически сортирует мероприятия в сфере культуры и досуга по рубрикам, добавляя их в календарь. Данная разработка подбирает для пользователя самые интересные и удобные по времени события.

«Мы с самого начала не хотели создавать проект под определённый город или регион, поэтому придумали агрегатор: веб-платформу, на которой располагаются мероприятия со всей России», — рассказала руководитель команды разработчиков, старший преподаватель кафедры маркетинга и сервиса факультета бизнеса НГТУ Алёна Канина.

За «Event Me!» ребята получили первое место в номинации «IT-прорыв» на форуме разработчиков IT-проектов Cyber Garden «Умный город». В состав команды вошли Иван Дурнев, Дмитрий Шевченко, Никита Чубко и Константин Скрынник. Студенты также придумали и как заработать на этом: плата будет взиматься за подписку и поднятие блока в ленте событий. На данный момент проект находится на стадии прототипа.

Напомним, в декабре в НГТУ прошли соревнования по робототехнике.

Теги: технологии интернет НГТУ

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Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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