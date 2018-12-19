После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

8 баллов
-8
67.11 76.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

Рубрика: общество

19.12.2018 15:24

фото предоставила «Почта России»

В течение двух недель после проведения глобальных распродаж Почта России зафиксировала серьёзный рост количества обрабатываемых иностранных почтовых отправлений с товарами в Новосибирской области.

В декабре в месте международного почтового обмена (ММПО) Толмачёво обработали уже более 1 миллиона 250 тысяч отправлений из-за границы. В среднем за сутки поступает около 80 тысяч посылок – это на 35 % больше, чем в октябре. Почта России связывает это с «чёрной пятницей», которая прошла во всём мире 23 ноября.

«Рост популярности глобальных распродаж способствует увеличению объёма иностранных посылок, которые обрабатывает Почта России, и фактически приводит к увеличению пикового периода. <…> Несмотря на возросшую нагрузку, наши логистические центры сохраняют существенный запас мощностей для того, чтобы обеспечить оперативную доставку посылок в преддверии Нового года», – отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин.

Всего за 2018 год в ММПО Толмачёво обработали порядка 22 миллионов международных отправлений с товарными вложениями.

Напомним, в ноябре двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты.

Теги: торговля Почта России акции

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.10.2018

Пережить 31-е

Тыквы, паутины, огоньки — декорации для самого страшного праздника в...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее
Image
18.04.2018

Торговые сети подвели итоги

Сетевые магазины активно развиваются в ...

Читать далее
Image
20.03.2018

Попали в сети

Новосибирцы стали чаще жаловаться на интернет-магазины...

Читать далее
Image
18.01.2018

«Боярышник»: Послевкусие

Что изменилось в Иркутске через год после тр...

Читать далее

Новости по теме

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя 14.12.2018 За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске 11.12.2018 Первые рождественские деревья из Дании появились на новосибирских базарах 05.12.2018

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался заж...

Image

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Image

Сибирячка не хотела отрабатывать в больнице и вышла замуж за инва...