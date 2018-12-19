После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

фото предоставила «Почта России»

В течение двух недель после проведения глобальных распродаж Почта России зафиксировала серьёзный рост количества обрабатываемых иностранных почтовых отправлений с товарами в Новосибирской области.

В декабре в месте международного почтового обмена (ММПО) Толмачёво обработали уже более 1 миллиона 250 тысяч отправлений из-за границы. В среднем за сутки поступает около 80 тысяч посылок – это на 35 % больше, чем в октябре. Почта России связывает это с «чёрной пятницей», которая прошла во всём мире 23 ноября.

«Рост популярности глобальных распродаж способствует увеличению объёма иностранных посылок, которые обрабатывает Почта России, и фактически приводит к увеличению пикового периода. <…> Несмотря на возросшую нагрузку, наши логистические центры сохраняют существенный запас мощностей для того, чтобы обеспечить оперативную доставку посылок в преддверии Нового года», – отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин.

Всего за 2018 год в ММПО Толмачёво обработали порядка 22 миллионов международных отправлений с товарными вложениями.

Напомним, в ноябре двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты.