Прокуратура заинтересовалась видео про директора осинцевской школы

ФОТО С САЙТА PROKURATURA-NSO.RU

Вслед за следственным комитетом прокуратура взялась за историю о школе в Новосибирской области, где, по словам учеников, их унижают и избивают.

После публикации в СМИ и социальных сетях видео, на котором дети рассказали о насилии и унижении со стороны директора и учителей в Осинцевской СОШ Чановского района, к делу подключилась местная прокуратура.

«Прокурор Чановского района в связи с возможными нарушениями законодательства об образовании организовал проверку указанных сведений», – сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, на данном видео также есть кадры, где якобы директор школы на глазах учеников без трусов прыгает через костёр.