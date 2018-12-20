Редкая ушастая сова будет зимовать в Шушенском бору

фото предоставил «Шушенский бор»

В окрестностях Горного лесничества национального парка «Шушенский бор» впервые за 20 лет удалось сфотографировать редкую для территории и времени года представительницу пернатых.

По сообщению пресс-службы национального парка, ушастая сова встречается преимущественно в летний период, и крайне редко – на равнинной его части. Зимой эти пернатые мигрируют в регионы с более мягким климатом. Сфотографировать птицу удалось госинспектору лесничества Сергею Чумакову, причём всего в трёхстах метрах от административного здания.

Сова восседала на дереве недалеко от кустов облепихи и, вероятнее всего, охотилась на мелких птиц, хотя они не являются основной частью её рациона. Но такое питание у птицы вынужденное, уверены в национальном парке.

«Неурожай кедрового ореха и ягод, а также многоснежье и ранние морозы нанесли серьёзный урон популяции мелких мышевидных. Вероятнее всего, ушастая хищница оказалась в Енисейском займище во время поисков мелких птиц», – говорится в сообщении.

Впереди у ушастой совы сложная суровая горная зима с ограниченным рационом. Хотя сова и является отличной охотницей, птиц размером с голубя в пищу она не употребляет.

Напомним, в декабре волонтёры пытались вылечить попавшую под машину сову как можно скорее, чтобы она улетела в тундру.