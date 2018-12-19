Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

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Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряковРубрика: общество
19.12.2018 11:24
фото с сайта pixabay.com
С 1 января по 31 декабря 2019 года открывается продажа субсидированных авиабилетов – одна из авиакомпаний обозначила доступные направления из Новосибирска, Кемерова и Томска.
Субсидированные авиабилеты можно приобрести на направления из Новосибирска в Симферополь, Мирный, Магадан, Полярный, а также из Кемерова и Томска в Симферополь.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 6 тысяч рублей на собственные рейсы авиакомпании «Алроса» и зависит от выбранного направления.
- школьники и молодёжь от 12 до 23 лет;
- пенсионеры, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;
- инвалиды I группы и лицо, сопровождающее их;
- инвалиды с детства II или III группы, а также лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида.
Всего в 2019 году билеты по данной льготе в Крым можно будет приобрести в 56 городах России. В программу субсидирования входят: S7 Airlines, «Аэрофлот», «Алроса», «Аэросервис», «Икар» (Pegas Fly), «Ижавиа», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Саратовские авиалинии», «Уральские авиалинии» и другие.
Напомним, в апреле сибирские аэропорты просили увеличить субсидирование рейсов и сокращали московское направление.
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