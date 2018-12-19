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Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

Рубрика: общество

19.12.2018 11:24

фото с сайта pixabay.com

С 1 января по 31 декабря 2019 года открывается продажа субсидированных авиабилетов – одна из авиакомпаний обозначила доступные направления из Новосибирска, Кемерова и Томска.

Субсидированные авиабилеты можно приобрести на направления из Новосибирска в Симферополь, Мирный, Магадан, Полярный, а также из Кемерова и Томска в Симферополь.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 6 тысяч рублей на собственные рейсы авиакомпании «Алроса» и зависит от выбранного направления.

  • школьники и молодёжь от 12 до 23 лет;
  • пенсионеры, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;
  • инвалиды I группы и лицо, сопровождающее их;
  • инвалиды с детства II или III группы, а также лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида.

Всего в 2019 году билеты по данной льготе в Крым можно будет приобрести в 56 городах России. В программу субсидирования входят: S7 Airlines, «Аэрофлот», «Алроса», «Аэросервис», «Икар» (Pegas Fly), «Ижавиа», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Саратовские авиалинии», «Уральские авиалинии» и другие.

Напомним, в апреле сибирские аэропорты просили увеличить субсидирование рейсов и сокращали московское направление.

Теги: туризм путешествия авиация деньги

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Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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