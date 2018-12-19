Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

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Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в КемеровеРубрика: общество
19.12.2018 10:24
фото с сайта pixabay.com
Трагический случай произошёл в кемеровском детском саду – на новогоднем утреннике скончался мужчина, игравший роль Деда Мороза.
Ушёл из жизни заслуженный артист России Валерий Титоренко. Актёр скончался, исполняя роль Деда Мороза на утреннике в детском саду Кемерова. Трагедия произошла 18 декабря.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, во время представления мужчине стало плохо – он пожаловался на боль в груди. Сотрудники детсада вызвали скорую помощь, однако артист скончался до приезда врачей.
Валерий Титоренко – обладатель ряда почётных наград, среди которых – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Актёр иногда выступал в роли Деда Мороза на утренниках внука.
Прощание с артистом состоится 20 декабря.
Напомним, в октябре новосибирский поэт умер во время собственного выступления.
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