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Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

Рубрика: общество

19.12.2018 10:24

фото с сайта pixabay.com

Трагический случай произошёл в кемеровском детском саду – на новогоднем утреннике скончался мужчина, игравший роль Деда Мороза.

Ушёл из жизни заслуженный артист России Валерий Титоренко. Актёр скончался, исполняя роль Деда Мороза на утреннике в детском саду Кемерова. Трагедия произошла 18 декабря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, во время представления мужчине стало плохо – он пожаловался на боль в груди. Сотрудники детсада вызвали скорую помощь, однако артист скончался до приезда врачей.

Валерий Титоренко – обладатель ряда почётных наград, среди которых – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Актёр иногда выступал в роли Деда Мороза на утренниках внука.

Прощание с артистом состоится 20 декабря.

Напомним, в октябре новосибирский поэт умер во время собственного выступления.

Теги: Новый год некрологи Дед Мороз

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Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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