Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

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Трагический случай произошёл в кемеровском детском саду – на новогоднем утреннике скончался мужчина, игравший роль Деда Мороза.

Ушёл из жизни заслуженный артист России Валерий Титоренко. Актёр скончался, исполняя роль Деда Мороза на утреннике в детском саду Кемерова. Трагедия произошла 18 декабря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, во время представления мужчине стало плохо – он пожаловался на боль в груди. Сотрудники детсада вызвали скорую помощь, однако артист скончался до приезда врачей.

Валерий Титоренко – обладатель ряда почётных наград, среди которых – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Актёр иногда выступал в роли Деда Мороза на утренниках внука.

Прощание с артистом состоится 20 декабря.

Напомним, в октябре новосибирский поэт умер во время собственного выступления.