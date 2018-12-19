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Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

Рубрика: Авто, проиcшествия

19.12.2018 17:16

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске госиснпектор получил условный срок – он зарабатывал на желании водителей иметь особенные номера.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор госинспектору безопасности дорожного движения отдела технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области за многократные эпизоды взяточничества.

Суд установил, что госинспектор с января по июль 2016 года через посредника получал деньги от тех водителей, которые хотели иметь на своих автомобилях «красивые» номера. В зависимости от комбинации цифр и букв, один номер «стоил» от 13 до 20 тысяч рублей. После получения денег сотрудник давал указания работникам подразделений, кому и какие автомобильные номера нужно выдавать. Автовладельцам же сообщал, в какое время и в какое окно нужно обратиться.

Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2016 году из-за данных поступков он был уволен из полиции. Следствию удалось доказать причастность госинспектора к 14 эпизодам. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в октябре чиновник из Новосибирской области отправился в тюрьму за то, что незаконно присвоил земельные участки и раздавал их за взятки.

Теги: автомобили взятки суд МВД ГИБДД

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Предложить новость

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

Иркутского полицейского и его знакомых подозревают в изнасиловании

вчера 15:37 Хроника 0 Коммент.

После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

вчера 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

вчера 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

вчера 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:31 Хроника 0 Коммент.

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