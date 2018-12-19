Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске госиснпектор получил условный срок – он зарабатывал на желании водителей иметь особенные номера.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор госинспектору безопасности дорожного движения отдела технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области за многократные эпизоды взяточничества.

Суд установил, что госинспектор с января по июль 2016 года через посредника получал деньги от тех водителей, которые хотели иметь на своих автомобилях «красивые» номера. В зависимости от комбинации цифр и букв, один номер «стоил» от 13 до 20 тысяч рублей. После получения денег сотрудник давал указания работникам подразделений, кому и какие автомобильные номера нужно выдавать. Автовладельцам же сообщал, в какое время и в какое окно нужно обратиться.

Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. В 2016 году из-за данных поступков он был уволен из полиции. Следствию удалось доказать причастность госинспектора к 14 эпизодам. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в октябре чиновник из Новосибирской области отправился в тюрьму за то, что незаконно присвоил земельные участки и раздавал их за взятки.