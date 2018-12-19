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Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

Рубрика: общество

19.12.2018 17:43

фото с сайта pixabay.com

Крепкие морозы вновь возвращаются в Новосибирскую область, а к ним вдобавок ещё будет дуть сильный и порывистый ветер.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что завтра, 20 декабря, днём в Новосибирске начнётся понижение температуры до -25 градусов. А вот в ночь на 21 число холода дойдут до -30 градусов. При этом будет северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», – сообщили в мэрии.

Напомним, 12 декабря синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирске, из-за которых воздух мог наполниться вредными веществами.

Теги: погода Гидрометцентр

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Предложить новость

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

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вчера 15:37 Хроника 0 Коммент.

После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

вчера 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

вчера 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

вчера 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:31 Хроника 0 Коммент.

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