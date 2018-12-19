Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

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Крепкие морозы вновь возвращаются в Новосибирскую область, а к ним вдобавок ещё будет дуть сильный и порывистый ветер.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что завтра, 20 декабря, днём в Новосибирске начнётся понижение температуры до -25 градусов. А вот в ночь на 21 число холода дойдут до -30 градусов. При этом будет северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», – сообщили в мэрии.

Напомним, 12 декабря синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирске, из-за которых воздух мог наполниться вредными веществами.