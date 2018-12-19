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Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

19.12.2018 10:09

фото предоставлено МЧС НСО

В Калининском районе Новосибирска сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек из многоквартирного дома, в одной из квартир которого вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 18 декабря в 16:17. В многоэтажном доме на первом этаже загорелась одна из квартир. Уже через пять минут первый пожарный расчёт прибыл на место. Из квартиры валил густой дым.

Огнеборцы по лестничным пролётам эвакуировали пять человек из соседних квартир. Ещё одну женщину со второго этажа, в квартире которой была максимальная концентрация угарного газа, пришлось выводить с помощью спецоборудования – дыхательного капюшона. Через полчаса пожар был полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Как сообщила Сиб.фм специалист пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Маргарита Хомутова, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки тёплого пола на балконе. Отметим, что балкон был объединён с кухней, поэтому огонь повредил не только его отделку, но и мебель, бытовую технику, домашние вещи.

На ликвидации пожара работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, 16 декабря в бердском медучреждении загорелись вещи и линолеум на третьем этаже – при пожаре никто не пострадал.

Теги: эвакуация пожары МЧС

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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