Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

фото предоставлено МЧС НСО

В Калининском районе Новосибирска сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек из многоквартирного дома, в одной из квартир которого вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 18 декабря в 16:17. В многоэтажном доме на первом этаже загорелась одна из квартир. Уже через пять минут первый пожарный расчёт прибыл на место. Из квартиры валил густой дым.

Огнеборцы по лестничным пролётам эвакуировали пять человек из соседних квартир. Ещё одну женщину со второго этажа, в квартире которой была максимальная концентрация угарного газа, пришлось выводить с помощью спецоборудования – дыхательного капюшона. Через полчаса пожар был полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Как сообщила Сиб.фм специалист пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Маргарита Хомутова, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки тёплого пола на балконе. Отметим, что балкон был объединён с кухней, поэтому огонь повредил не только его отделку, но и мебель, бытовую технику, домашние вещи.

На ликвидации пожара работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, 16 декабря в бердском медучреждении загорелись вещи и линолеум на третьем этаже – при пожаре никто не пострадал.