Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

фото с сайта ГИБДД НСО

Следователи завершили проверку в отношении экс-главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против экс-главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Эту информацию Сиб.фм подтвердил представитель регионального следкома Дмитрий Чечулин.

Ранее Сергея Штальмаха вместе с Юрием Стерликовым заподозрили в выдаче «непроверяшек» – документов, позволяющих владельцу избежать проверок на дорогах.

Напомним, Сергей Штальмах был уволен из ГИБДД в октябре. Вскоре после этого стало известно, что в его действиях усмотрели признаки превышения должностных полномочий.