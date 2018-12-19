Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

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Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея ШтельмахаРубрика: общество
19.12.2018 14:22
фото с сайта ГИБДД НСО
Следователи завершили проверку в отношении экс-главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха.
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против экс-главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Эту информацию Сиб.фм подтвердил представитель регионального следкома Дмитрий Чечулин.
Ранее Сергея Штальмаха вместе с Юрием Стерликовым заподозрили в выдаче «непроверяшек» – документов, позволяющих владельцу избежать проверок на дорогах.
Напомним, Сергей Штальмах был уволен из ГИБДД в октябре. Вскоре после этого стало известно, что в его действиях усмотрели признаки превышения должностных полномочий.
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