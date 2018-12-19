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В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

Рубрика: общество

19.12.2018 10:26

ФОТО АРТЁМА МАТЮНИНА

В центре Новосибирска организовали рождественскую ярмарку и светомузыкальный каток.

Перед кинотеатром «Победа» состоялось открытие новогоднего фестиваля. Для посетителей открылись рождественская ярмарка и каток – как оказалось, не простой.

Организаторы решили завезти в Сибирь кое-что новенькое и возвели светомузыкальный каток, который должен создать особое танцевальное новогоднее настроение посредством иллюминации с 350 вариантами свечения. Фестиваль, получивший название «Снегурад», содержит в программе довольно много танцевального: это и выступления фигуристов, и подготовка к большому танцевальному флэшмобу с участниками телешоу «Танцы на ТНТ», и творческие встречи с профессиональными танцорами.

При разработке программы организаторы, проанализировав иностранный и собственный опыт проведения новогодних мероприятий, решили собрать всё интересное и «наполнить настоящими сибирским эмоциями».

«Основная цель очень простая – мы понимаем, что таких красивых явлений, как мы хотим, в городе не так много. И что самое страшное: те люди, с которыми ты хочешь сам встречать Новый год, пытаются из города уехать в другие страны, где температура +7, имитация снега, ёлки не настоящие. А Новый год надо действительно праздновать с родными и близкими. Сибирь – это единственное место, где -20, настоящие ёлки, настоящий снег. Мы решили, что Новосибирск – это эпицентр Нового года. Наша задача – вернуть Новый год на родину», – рассказал директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.

Рождественская ярмарка предложит «стритфудовское» рождественское меню: от мексиканской кухни до немецкой. Кроме того, в программу фестиваля включены: бесплатная возможность поиграть в компьютерные игры на больших экранах, чемпионат по тетрису каждые выходные в борьбе за Xbox, фотозоны, сад электронных огней, электронная ёлка, ярмарка новогодних подарков.

Каток открывается в 10:00, ярмарка – в 14:00, а в 17:00 будет проходить, как назвали его организаторы, «обряд зажжения огней Нового года» – подготовка к большому флэшмобу-танцу, который воспроизведут 31 декабря. Также в 20:00 каждый день будут выступать группы молодых фигуристов с разнообразными номерами. Фестиваль продлится до 13 января.

Напомним, 14 декабря стало известно расписание новогодних мероприятий в Новосибирске.

 

 

Теги: Новый год ярмарка фестиваль каток

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