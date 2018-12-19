Виталий Мутко покинул Российский футбольный союз

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Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко ушёл с поста президента Российского футбольного союза.

Информация об уходе Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза появилась на странице РФС в «Твиттере». Как сообщает тот же источник, исполняющим обязанности руководителя организации назначен руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Новый президент РФС будет избран на внеочередной отчётно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. Сергей Прядкин сообщил, что принимать участие в выборах не будет.

Виталий Мутко возглавлял РФС в 2005-2009 годах. В 2015 году его вновь избрали президентом Союза, а на следующий год переизбрали на четырёхлетний срок.

Руководитель организации запомнился тем, что в прошлом году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх. Это решение Мутко оспорил в Спортивном арбитражном суде, после чего на полгода отстранился от работы на своём посту.

Напомним, в декабре экстремальная игра на морозе в Красноярске стала предметом обсуждения футбольного профсоюза.