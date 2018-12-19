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Виталий Мутко покинул Российский футбольный союз

Рубрика: общество

19.12.2018 18:14

фото с сайта wikipedia.org

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко ушёл с поста президента Российского футбольного союза.

Информация об уходе Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза появилась на странице РФС в «Твиттере». Как сообщает тот же источник, исполняющим обязанности руководителя организации назначен руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Новый президент РФС будет избран на внеочередной отчётно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. Сергей Прядкин сообщил, что принимать участие в выборах не будет.

Виталий Мутко возглавлял РФС в 2005-2009 годах. В 2015 году его вновь избрали президентом Союза, а на следующий год переизбрали на четырёхлетний срок.

Руководитель организации запомнился тем, что в прошлом году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх. Это решение Мутко оспорил в Спортивном арбитражном суде, после чего на полгода отстранился от работы на своём посту.

Напомним, в декабре экстремальная игра на морозе в Красноярске стала предметом обсуждения футбольного профсоюза.

Теги: спорт отставки и назначения футбол

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Предложить новость

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

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вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

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вчера 15:37 Хроника 0 Коммент.

После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

вчера 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

вчера 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

вчера 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

вчера 07:31 Хроника 0 Коммент.

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