Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

фото предоставлены благотворительным фондом «Живи»

Картины талантливых и молодых жителей Новосибирска выставили на благотворительном аукционе – вырученные деньги направят ребятишкам с онкологией.

В Новосибирске прошёл рождественский аукцион «Живи», лотами которого стали работы учеников детской творческой студии «Зазеркалье». За картины юных художников участники мероприятия отдали 8,3 миллиона рублей – это деньги направят на нужды детей с онкологическими заболеваниями.

Как рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Живи», картины детей оценили в суммы от 50 до 350 тысяч рублей. Самой дорогой стала работа Анны Горбач «Сова», которую девушка создала в 12 лет. За всё время участия в аукционе её творения выручили 2,75 млн рублей.

За время проведения аукционов фонд-организатор собрал около 90 млн рублей. На эти средства оказана помощь 120 детям Новосибирской области. Одно из учреждений, которое находится под опекой благотворителей, – детский онкогематологический центр на базе Новосибирской ЦРБ. В частности, представители организации оплачивают поиск родственного донора костного мозга.

«В 2017 году мы объявили о расширении границ благотворительности – начали помогать всем пациентам с онкозаболеваниями, проходящим лечение на базе детского онкоцентра в Краснообске. Со следующего года намерены сотрудничать с детским отделением ещё одной клиники, переговоры с ней находятся в завершающей стадии», – рассказал один из учредителей благотворительного фонда «Живи» Эдуард Таран.

Напомним, в октябре стало известно, что только 5 % новосибирцев регулярно жертвуют на благотворительность.