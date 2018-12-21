Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Двое детей выпрыгнули из окна воспламенившегося дома, спасаясь от огня – их увезла реанимация.

Пятиэтажный дом загорелся в Ленинском районе Новосибирска 20 декабря в 16:00.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате пожара не пострадал никто – 25 жильцов самостоятельно эвакуировались. Однако двое детей семи и 12 лет, испугавшись огня, выпрыгнули из окна здания. Школьников увезли в медучреждение на реанимобиле.

В МЧС уточнили, что пожар обнаружили поздно, в результате огонь распространился на 25 квадратных метров.

«Всего к ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 20 человек личного состава. 25 жильцов дома самостоятельно эвакуировались и не пострадали», – рассказали в ведомстве.

Причины пожара выясняются.

Напомним, в декабре пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском.