Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибирске

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Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
21.12.2018 07:29
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Двое детей выпрыгнули из окна воспламенившегося дома, спасаясь от огня – их увезла реанимация.
Пятиэтажный дом загорелся в Ленинском районе Новосибирска 20 декабря в 16:00.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате пожара не пострадал никто – 25 жильцов самостоятельно эвакуировались. Однако двое детей семи и 12 лет, испугавшись огня, выпрыгнули из окна здания. Школьников увезли в медучреждение на реанимобиле.
В МЧС уточнили, что пожар обнаружили поздно, в результате огонь распространился на 25 квадратных метров.
«Всего к ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 20 человек личного состава. 25 жильцов дома самостоятельно эвакуировались и не пострадали», – рассказали в ведомстве.
Причины пожара выясняются.
Напомним, в декабре пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском.
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Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
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