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Какую гирлянду подобрать для новогодней ёлки – советы от МЧС

Рубрика: общество

20.12.2018 12:31

фото с сайта pixabay.com

Жителей Новосибирской области региональное МЧС просит внимательно отнестись к выбору электрогирлянды и даёт рекомендации, как не превратить праздничное дерево в эпицентр пожара.

МЧС по Новосибирской области советует быть осторожными со старыми гирляндами и отказаться от покупки дешёвых электроукрашений. Приобретать их следует в специализированных магазинах, у которых есть соответствующие сертификаты.

«Не поленитесь до покупки прочесть инструкцию и проверить срок годности», – отметили в министерстве.

Лучше выбирать изделия с менее мощными лампами – они дольше нагреваются и, таким образом, риск возгорания сходит к минимуму. МЧС рекомендует брать гирлянды с мини-лампами общей мощностью не более 65 ватт.

Самое же безопасное электроукрашение для ёлки – светодиодная гирлянда. Её лампочки почти не нагреваются и потребляют меньше электроэнергии.

Для ёлки, стоящей во дворе, следует брать специальную уличную гирлянду с дополнительной защитой от влаги и механических повреждений.

«Проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной: плотной, гибкой и без повреждений. Домашние украшения вешать на улице нельзя, так как в холодную сырую погоду они могут "коротнуть" и вызвать пожар», – пояснили в МЧС.

А вот для ёлки, которая стоит в доме, подойдёт интерьерная, имеющая не более 50 огней. В министерстве при этом отмечают, что в одну розетку нельзя включать больше трёх украшений.

При выборе гирлянды следует обратить внимание и на её провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться.

Уходя из дома или ложась спать, важно не забыть выключить электрические украшения. Также следите за детьми и домашними животными, они могут повредить кабель и получить ожоги, удар током, и/или вызвать пожар.

Напомним, в ноябре эксперты посоветовали пять интересных и простых идей детских костюмов для новогоднего утренника.

Теги: безопасность праздники МЧС

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