Какую гирлянду подобрать для новогодней ёлки – советы от МЧС

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Какую гирлянду подобрать для новогодней ёлки – советы от МЧСРубрика: общество
20.12.2018 12:31
фото с сайта pixabay.com
Жителей Новосибирской области региональное МЧС просит внимательно отнестись к выбору электрогирлянды и даёт рекомендации, как не превратить праздничное дерево в эпицентр пожара.
МЧС по Новосибирской области советует быть осторожными со старыми гирляндами и отказаться от покупки дешёвых электроукрашений. Приобретать их следует в специализированных магазинах, у которых есть соответствующие сертификаты.
«Не поленитесь до покупки прочесть инструкцию и проверить срок годности», – отметили в министерстве.
Лучше выбирать изделия с менее мощными лампами – они дольше нагреваются и, таким образом, риск возгорания сходит к минимуму. МЧС рекомендует брать гирлянды с мини-лампами общей мощностью не более 65 ватт.
Самое же безопасное электроукрашение для ёлки – светодиодная гирлянда. Её лампочки почти не нагреваются и потребляют меньше электроэнергии.
Для ёлки, стоящей во дворе, следует брать специальную уличную гирлянду с дополнительной защитой от влаги и механических повреждений.
«Проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной: плотной, гибкой и без повреждений. Домашние украшения вешать на улице нельзя, так как в холодную сырую погоду они могут "коротнуть" и вызвать пожар», – пояснили в МЧС.
А вот для ёлки, которая стоит в доме, подойдёт интерьерная, имеющая не более 50 огней. В министерстве при этом отмечают, что в одну розетку нельзя включать больше трёх украшений.
При выборе гирлянды следует обратить внимание и на её провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться.
Уходя из дома или ложась спать, важно не забыть выключить электрические украшения. Также следите за детьми и домашними животными, они могут повредить кабель и получить ожоги, удар током, и/или вызвать пожар.
Напомним, в ноябре эксперты посоветовали пять интересных и простых идей детских костюмов для новогоднего утренника.
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