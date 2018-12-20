Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

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Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторанеРубрика: общество
20.12.2018 16:19
фото с сайта pixabay.com
Дверь ресторана McDonald’s не выдержала наплыва посетителей – она сломалась уже в первые часы после открытия заведения.
Первый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Красноярске на перекрёстке улиц Шахтёров и Молокова 19 декабря. Посетителей оказалось так много, что уже через несколько часов после начала работы заведения сломалась дверь – она просто перестала закрываться.
Как сообщает ТВК, причиной неисправности стал отклеившийся уплотнитель. Чтобы устранить поломку, ресторан хотели закрыть раньше, однако всё прибывающие посетители не дали этого сделать.
Давке в заведении поспособствовала ещё одна техническая неполадка – ресторан открывался в 13:00, но из-за сбоев посетители смогли заказать еду лишь в 16:00.
Известно, что открытие заведения было техническим. Официально ресторан должен заработать только в январе 2019 года. Однако второй McDonald’s появится в Красноярске уже 29 декабря.
Напомним, в сентябре новосибирцы простояли на холоде несколько часов, чтобы получить дешёвую пиццу.
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