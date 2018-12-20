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Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

Рубрика: общество

20.12.2018 16:19

фото с сайта pixabay.com

Дверь ресторана McDonald’s не выдержала наплыва посетителей – она сломалась уже в первые часы после открытия заведения.

Первый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Красноярске на перекрёстке улиц Шахтёров и Молокова 19 декабря. Посетителей оказалось так много, что уже через несколько часов после начала работы заведения сломалась дверь – она просто перестала закрываться.

Как сообщает ТВК, причиной неисправности стал отклеившийся уплотнитель. Чтобы устранить поломку, ресторан хотели закрыть раньше, однако всё прибывающие посетители не дали этого сделать.

Давке в заведении поспособствовала ещё одна техническая неполадка – ресторан открывался в 13:00, но из-за сбоев посетители смогли заказать еду лишь в 16:00.

Известно, что открытие заведения было техническим. Официально ресторан должен заработать только в январе 2019 года. Однако второй McDonald’s появится в Красноярске уже 29 декабря.

Напомним, в сентябре новосибирцы простояли на холоде несколько часов, чтобы получить дешёвую пиццу.

Теги: еда рестораны люди

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Предложить новость

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

сегодня 17:09 Авто 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

сегодня 14:27 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника

сегодня 14:00 Наука 0 Коммент.

Какую гирлянду подобрать для новогодней ёлки – советы от МЧС

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика

сегодня 11:51 Недвижимость 0 Коммент.

Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

сегодня 11:29 Политика 0 Коммент.

Прокуратура нашла нарушения в уставе школы, где выгнали синеволосую девочку

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам

сегодня 10:01 Экономика 1 Коммент.

Редкая ушастая сова будет зимовать в Шушенском бору

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев зовут сдать кровь для новогодних праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Виталий Мутко покинул Российский футбольный союз

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Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

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Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

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вчера 17:10 Недвижимость 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

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