Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

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Дверь ресторана McDonald’s не выдержала наплыва посетителей – она сломалась уже в первые часы после открытия заведения.

Первый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Красноярске на перекрёстке улиц Шахтёров и Молокова 19 декабря. Посетителей оказалось так много, что уже через несколько часов после начала работы заведения сломалась дверь – она просто перестала закрываться.

Как сообщает ТВК, причиной неисправности стал отклеившийся уплотнитель. Чтобы устранить поломку, ресторан хотели закрыть раньше, однако всё прибывающие посетители не дали этого сделать.

Давке в заведении поспособствовала ещё одна техническая неполадка – ресторан открывался в 13:00, но из-за сбоев посетители смогли заказать еду лишь в 16:00.

Известно, что открытие заведения было техническим. Официально ресторан должен заработать только в январе 2019 года. Однако второй McDonald’s появится в Красноярске уже 29 декабря.

Напомним, в сентябре новосибирцы простояли на холоде несколько часов, чтобы получить дешёвую пиццу.