Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам

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Со счетов организаций-налогоплательщиков за 11 месяцев текущего года по инкассовым поручениям налоговых органов в погашение задолженности списано 4,3 миллиарда рублей.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, с начала текущего года принято 325,5 тысячи решений о приостановлении операций по банковским счетам организаций на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Причины «блокировки» зачастую одинаковы: неуплата налогов, сборов, пеней, непредоставление налоговой декларации в срок или расчёта исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, и другие. Точную причину можно узнать из копии решения, которая поступает в организацию на следующий день.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова отметила, что решения о приостановлении операций по банковским счетам организаций принимаются для взыскания денежных средств с налогоплательщиков-должников.

Напомним, к ноябрю новосибирцы задолжали 30 миллиардов рублей по налогам.