Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам

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Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетамРубрика: экономика
20.12.2018 10:01
фото с сайта nalog.ru
Со счетов организаций-налогоплательщиков за 11 месяцев текущего года по инкассовым поручениям налоговых органов в погашение задолженности списано 4,3 миллиарда рублей.
Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, с начала текущего года принято 325,5 тысячи решений о приостановлении операций по банковским счетам организаций на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Причины «блокировки» зачастую одинаковы: неуплата налогов, сборов, пеней, непредоставление налоговой декларации в срок или расчёта исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, и другие. Точную причину можно узнать из копии решения, которая поступает в организацию на следующий день.
Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова отметила, что решения о приостановлении операций по банковским счетам организаций принимаются для взыскания денежных средств с налогоплательщиков-должников.
Напомним, к ноябрю новосибирцы задолжали 30 миллиардов рублей по налогам.
Комментарии
Хочу поделиться своим печальным опытом по поводу блокировки счетов. В апреле 2018 года расчетный счет нашей организации был заблокирован Октябрьской налоговой инспекцией. При обращении в инспекцию девушка -инспектор сделала сверку по уплате ЕНВД и объяснила что у нашей организации недоплата по пени ЕНВД за период 2006-2007 года (!). Причем суммы недоплат пени были в сотнях рублей. а инкассовые были выставлены на полную сумму ЕНВД за несколько кварталов (примерно 48000). На мою просьбу выдать мне образец платежного поручения для оплаты пени по ЕНВД за 2006 год , инспектор меня отправила искать образец заполнения в интернете . В итоге мы заплатили недоимку по пеням (примерно 2200), а через некоторое время в личном кабинете налогоплательщика обнаружили эту же сумму в переплатах. К тому времени инспектор уже не работала в налоговой. Теперь опять делаем сверку и пытаемся вернуть деньги за уплаченные пени за 2006 год. БЕЗГРАМОТНОСТЬ и РАВНОДУШИЕ гос.служащих поражает!!!
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