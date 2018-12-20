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Новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника

Рубрика: наука

20.12.2018 14:00

фото с сайта pixabay.com

Учёные Института цитологии и генетики СО РАН исследовали полиморфизмы в ДНК пациентов с диагнозом «рак толстого кишечника» и смогли обнаружить несколько десятков замен, потенциально имеющих функциональное значение в процессах возникновения и развития этого заболевания.

Известно, что наборы генов даже у разных видов мало чем отличаются. Разными нас делают крошечные (размером с нуклеотид) замены в ДНК – полиморфизмы (SNP). И если замены в кодирующей части ДНК изучены достаточно хорошо, то в так называемой «мусорной» её части еще остаются большие пробелы. Например, до сих пор неизвестно, какую именно функцию выполняет основная масса входящих в неё нуклеотидов. Тем не менее, интерес ученых к SNP растёт все больше, потому что новые исследования и эксперименты доказывают – полиморфизмы в регуляторных участках «мусорной» ДНК могут контролировать уровень экспрессии генов и вносят самый большой вклад в увеличение риска развития серьезных заболеваний, таких как рак.

Учёные Института цитологии и генетики разработали собственный метод исследования, охватив максимально возможное количество клеточных линий с анализом их с помощью своего же компьютерного алгоритма. Выяснилось, что гены, возможно попадающие под влияние регуляторного SNP, могут находиться на достаточно большом расстоянии в ДНК. Генетики составили список из полутора тысяч полиморфизмов и генов-мишеней, чтобы экспериментально изучить их функциональность.

«Надо для начала определить, с какими изменениями в фенотипе или здоровье человека та или иная замена может быть связана. У нас был получен доступ к довольно обширной базе просеквенированных тканей пациентов с диагнозом "рак толстого кишечника". Так что мы в первую очередь выбрали из общего списка те полиморфизмы, варианты которых чаще встречались именно в этих образцах», – отметила научный сотрудник лаборатории регуляции экспрессии генов ФИЦ ИЦИГ СО РАН Елена Корболина.

В результате генетики нашли несколько десятков замен, которые могут влиять на возникновение и развитие рака. Причём речь не идет о мутациях, возникающих в течение жизни человека. Результаты исследования помогут делать точный прогноз риска возникновения рака у конкретного пациента, а в будущем, возможно, позволят разработать эффективные способы предотвращения развития онкозаболевания. 

Напомним, в октябре новосибирские учёные рассказали о предположении, что в будущем с помощью антител материнского молока можно будет лечить раковые опухоли.

Теги: медицина наука Институт цитологии и генетики СО РАН

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