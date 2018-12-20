МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

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МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолоданииРубрика: общество
20.12.2018 17:11
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске усилится ветер и резко похолодает – спасатели призывают горожан к осторожности на улице.
Резкое понижение температуры ожидается в Новосибирске 21 и 22 декабря. На дорогах появятся гололедица и снежные заносы, а ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, такая погода может спровоцировать опасные ситуации: коммунальные аварии, обрывы проводов, ДТП и пожары. С связи с этим спасатели призвали новосибирцев к осторожности.
«Необходимо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и оборванные провода, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. Всем следует одеваться по погоде, родители должны пристально следить за детьми», – порекомендовали в ГУ МЧС по региону.
По сообщению синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 21 декабря, ожидается -28…-33 градуса, при облачности -22…-27. Днём -10…-15, местами до -20 градусов. В субботу, 22 декабря, ночью -16…-21, при прояснениях до -26 градусов, днём -14…-19. В воскресенье, 23 декабря, ночью -18…-23 градуса, днём -16…-21.
Напомним, в декабре на время морозов прибавили жару батареям.
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