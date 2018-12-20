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Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика

Рубрика: недвижимость

20.12.2018 11:51

фото с сайта pixabay.com

Продажи половины новостроек в Новосибирске заморожены – одна из крупнейших страховых компаний лишилась права деятельности.

Банк России исключил компанию «Респект» из списка организаций, которые имеют право страховать ответственность застройщика. Компания была основным страховщиком застройщиков на территории Сибирского региона. В Новосибирске её клиентами стали половина строительных компаний.

Как пояснили в пресс-службе компании «Жилфонд», теперь те, кто не успел купить квартиру в ряде новостроек, не сможет этого сделать, пока ситуация не изменится.

«Планируется, что ситуация стабилизируется к февралю 2019 года. В сложившихся обстоятельствах у тех застройщиков, которые были застрахованы в "Респекте", возможно повышение цен на недвижимость с января следующего года», – рассказал руководитель отдела новостроек агентства недвижимости «Жилфонд» Григорий Якобсон.

Как считает руководитель аппарата Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко, сложившаяся ситуация была предсказуема.

«Понятно было, что сам механизм страхования никуда не годится в том виде, в котором он есть. Усугубило ситуацию то, что Центральный банк очень формально подходил к требованиям к страховым компаниям. Центральный банк требует у страховых компаний создания резервов на восполнение стоимости полного недостроенного объекта, когда было бы намного дешевле его достроить. Это невозможно, потому что их сборов на такое, конечно, хватить не могло. Это привело к тому, что страховщики стали выпадать из списка», – рассказал Максим Федорченко.

Напомним, в феврале новостройки в Новосибирске продавали от 32 миллионов рублей и выше.

Теги: строительство недвижимость страхование

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