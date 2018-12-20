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Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

20.12.2018 14:27

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

При пожаре в Новосибирской области огнеборцам пришлось проложить 60-метровый магистральный водопровод для бесперебойной подачи воды к месту горения.

На мусороперерабатывающем заводе в Коченёво сегодня, 20 декабря, в одном из ангаров вспыхнул мусор, предназначенный для утилизации. Сообщение о пожаре поступило в 9:30 утра. К этому моменту столб густого дыма был виден далеко за пределами населённого пункта. Первые расчёты прибыли на место уже через три минуты. Всего с возгоранием боролся личный состав трёх пожарно-спасательных подразделений. Пожару был присвоен повышенный номер сложности «1-БИС».

По периметру гаража площадью 1200 квадратных метров были выставлены пять пожарных стволов, с которых поливали приготовленный к утилизации мусор. Более того, от ближайшего водоёма был проброшен временный водопровод для бесперебойной подачи воды. Через полтора часа, в 11:00, удалось ликвидировать открытое горение. 

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО Сиб.фм уточнили, что на данный момент продолжается проливка несгоревших ТБО. Точное время окончания работ прогнозировать сложно, потому что площадь пожара значительная, не должно остаться никаких тлеющих участков. Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, 18 декабря сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек из многоквартирного дома, в одной из квартир которого вспыхнул пожар.

Теги: пожары МЧС

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