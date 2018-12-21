Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

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Праздники для особенных детей проведут в НовосибирскеРубрика: афиша
21.12.2018 08:32
фото с сайта pixabay.com
В Советском районе областного центра стартуют новогодние представления для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В предстоящую субботу, 22 декабря, Дом культуры «Приморский» и Молодёжный центр инновационной и досуговой деятельности «Калейдоскоп» приглашают на весёлые представления и игры многодетные семьи и семьи с особенными ребятишками.
В ДК «Приморский» в субботу в 11:00 начнётся детское театрализованное представление «Новый год пополам». Ребят ждут приключения, игры и развлечения. В Молодёжном центре «Калейдоскоп» в 13:00 новогодние развивающие игры проведут волонтёры гимназии № 3.
Напомним, в декабре сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом.
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Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку
Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
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