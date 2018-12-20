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Прокуратура нашла нарушения в уставе школы, где выгнали синеволосую девочку

Рубрика: общество

20.12.2018 11:02

фото с сайта pixabay.com

По результатам проверки информация о том, что ученицу бердской школы выгнали с уроков за яркий цвет волос, не подтвердилась, зато нашлись другие нарушения в этом учреждении.

Ранее мать ученицы 6 класса бердской СОШ № 9 рассказала в СМИ о том, как её дочь отправили из школы домой за синий цвет волос. После этого прокурор Бердска Роман Сиван проверил данные сведения, однако они в итоге не подтвердились.

«Однако прокуратурой города в образовательном учреждении выявлен локальный нормативный правовой акт – "Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся", утверждённое приказом директора школы ещё в декабре 2014 года. Оказалось, что некоторые положения (4 пункта) приказа не соответствуют требованиям законодательства об образовании, Конституции Российской Федерации, а также ущемляют права учащихся», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В этом положении у школы были свои требования к маникюру, макияжу и ношению пирсинга. Они, как отметили в прокуратуре, противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и законодательству об образовании.

Также закону противоречит и правило, по которому учеников могли не пускать на занятия, если они пришли не в школьной одежде.

По итогам проверки Роман Сивак оспорил этот правовой акт школы, принеся протест на отдельные его положения.

Напомним, в ноябре мать синеволосой ученицы рассказала подробности истории о том, как её дочь выгнали из школы.

Теги: школы права человека Прокуратура Новосибирской области проверки

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