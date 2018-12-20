Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

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У президента Владимира Путина поинтересовались, принесёт ли проект «Академгородок 2.0» не только научные учреждения, но и квартиры для сотрудников данной сферы.

Сегодня, 20 декабря, на большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, пообещал, что в процессе реализации проекта «Академгородок 2.0» акцент будет сделан не только на технологическую модернизацию научных учреждений. Также внимание будет обращено на социальные проблемы учёных, в частности на строительство жилья.

Президент отметил, что технологическое развитие потянет за собой большую финансовую прибыль для района, что отразится положительным образом и на социальной сфере.

«Конечно, про Академгородок будем думать, и, если есть такая острая потребность в помощи из федерального центра, обсудим», – добавил в своём ответе Владимир Путин.

Напомним, в ноябре спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области.