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Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

Рубрика: политика

20.12.2018 11:29

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов.

Уже с 2019 года эффективность работы губернаторов в регионах будет оцениваться правительством по 15 показателям – как экономическим, так и социальным.

Так, первым пунктом идет показатель уровня доверия к власти, причем не только региональной, но и федеральной, в частности, к президенту. Последующие четыре пункта касаются трудоустройства жителей региона: число высокопроизводительных рабочих мест, число занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, производительность труда в несырьевых отраслях, а также уровень зарплаты в регионе. Важным показателем будет и объём инвестиций.

Губернатор же будет ответственен за уровень бедности, смертности, естественного прироста населения и его образованности. Эффективность проверят также по доступности жилья в регионе и тому, как много семей улучшили жилищные условия. Ещё один важный пункт оценки эффективности работы – качество окружающей среды.

По итогам будет сформирована система мотивации руководителей с учётом достигнутых результатов.

Напомним, в августе глава Новосибирской области Андрей Травников поднялся в рейтинге губернаторов на два пункта.

Теги: Кремль Путин Владимир

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика

сегодня 11:51 Недвижимость 0 Коммент.

Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

сегодня 11:29 Политика 0 Коммент.

Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам

сегодня 10:01 Экономика 1 Коммент.

Редкая ушастая сова будет зимовать в Шушенском бору

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев зовут сдать кровь для новогодних праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году

вчера 17:10 Недвижимость 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

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вчера 15:51 Хроника 0 Коммент.

Иркутского полицейского и его знакомых подозревают в изнасиловании

вчера 15:37 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

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