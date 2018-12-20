Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов.

Уже с 2019 года эффективность работы губернаторов в регионах будет оцениваться правительством по 15 показателям – как экономическим, так и социальным.

Так, первым пунктом идет показатель уровня доверия к власти, причем не только региональной, но и федеральной, в частности, к президенту. Последующие четыре пункта касаются трудоустройства жителей региона: число высокопроизводительных рабочих мест, число занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, производительность труда в несырьевых отраслях, а также уровень зарплаты в регионе. Важным показателем будет и объём инвестиций.

Губернатор же будет ответственен за уровень бедности, смертности, естественного прироста населения и его образованности. Эффективность проверят также по доступности жилья в регионе и тому, как много семей улучшили жилищные условия. Ещё один важный пункт оценки эффективности работы – качество окружающей среды.

По итогам будет сформирована система мотивации руководителей с учётом достигнутых результатов.

Напомним, в августе глава Новосибирской области Андрей Травников поднялся в рейтинге губернаторов на два пункта.