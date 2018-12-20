Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

фото предоставила Coca-Cola

Волонтёры посетили праздник для подростков с особенностями ментального и физического развития, и помогли им написать новогодние поздравления, которые позже доставили пациентам Новосибирской областной больницы.

«Рождественский Караван» Coca-Cola присоединился к благотворительному мероприятию Новосибирска. Организованный во Дворце спорта НГТУ праздник объединил почти 300 подростков с ментальными и физическими особенностями, а также их сверстников из обычных семей.

На празднике работало несколько станций: творческая, музыкальная, игровая и комната самопознания. В творческой ребята порисовали, в игровой – размялись, в музыкальной мастера провели для них урок игры на инструментах, а в комнате самосознания – помогли разобраться с внутренними проблемами и найти вдохновение.

«Наша цель – не развлекать, а донести до особенных детей мысль о том, что их жизнь и будущее зависят от них самих. Доступная среда – это не только пандусы и прочая инфраструктура, это в первую очередь отсутствие ограничений и барьеров в общении между людьми», – рассказала Марина Мокина, руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Россия.

Напоследок волонтёры попросили подростков нарисовать открытки с новогодними поздравлениями для маленьких пациентов Новосибирской областной больницы. Завершением праздника стала доставка почты адресатам.

Напомним, в декабре в Новосибирске установили специальный почтовый ящик для писем и поздравлений Деду Морозу.