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Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

Рубрика: Авто, проиcшествия

20.12.2018 17:09

кадр видео из группы «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте»

В Красноярске свадебная процессия остановилась посреди моста и перегородила движение ради съёмки видеоролика – теперь они получат для только фильм о торжестве, но и штраф.

Вчера, 19 декабря, на Николаевском мосту произошёл нонсенс: внедорожник, движущийся в свадебном кортеже, опередил все движущиеся автомобили и остановился посреди проезжей части. Его примеру последовали остальные свадебные авто. После недолгой паузы джип развернулся передом к основному потоку и продолжил движение задом.

Причина такого поступка не совсем понятна, но, если хорошо приглядеться, то на видео можно заметить камеру, высунувшуюся из люка автомобиля. Вероятно, целый ряд нарушений ПДД был просто необходим молодожёнам для запоминающегося свадебного ролика.

После публикации видео этого кортежа в соцсетях автоинспекторы составили в отношении водителей несколько административных материалов.

«За умышленное создание помех в дорожном движении водителям грозит административное наказание в размере от 5000 до 10 000 рублей. За отсутствие полиса ОСАГО — штраф 800 рублей. Кроме того, составлены материалы за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией – водителям назначен штраф в размере 500 рублей. Общая сумма штрафов за все нарушения может составить более 25 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Напомним, в начале декабря опасный участок дороги в Красноярске осветил настоятель храма.

Теги: автомобили видео МВД ГИБДД пдд праздник

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сегодня 11:51 Недвижимость 0 Коммент.

Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

сегодня 11:29 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Экономика 1 Коммент.

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Новосибирцев зовут сдать кровь для новогодних праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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