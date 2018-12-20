Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

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Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельменьРубрика: общество
20.12.2018 16:02
фото с сайта pixabay.com
Врачи томской больницы извлекли инородный предмет из бронха 11-месячного малыша – на место маленького пациента доставляла санавиация.
11-месячный мальчик с пельменем в бронхах был доставлен в больницу из Колпашево бортом санавиации в начале декабря. Главный врач Больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев отметил, что малышу несказанно повезло: застрянь инородное тело в трахее, трагедии бы не удалось избежать.
«Эта операция относится к разряду ювелирных манипуляций, которые должны выполняться очень аккуратно и качественно. Оперировала высококлассный подготовленный специалист, которая уже много лет выполняет такие манипуляции, Анна Ешманова – хирург-эндоскопист», – процитировало главного врача «РИА Томск».
Малыш после операции полностью поправился и уже выписан из медучреждения.
Медики подчёркивают, что ежегодно только в этой больнице проводится 50 подобных операций. Из дыхательных путей и пищеварительного тракта детей извлекают пластиковые шарики, мелкие игрушки, батарейки и даже шурупы.
Всего за 2018 год, по данным департамента здравоохранения Томской области, скорая медицинская помощь бортами санавиации оказана 79 детям, 29 из них – в возрасте до 1 года.
Напомним, в декабре врачи клиники Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы.
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