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Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Рубрика: общество

20.12.2018 16:02

фото с сайта pixabay.com

Врачи томской больницы извлекли инородный предмет из бронха 11-месячного малыша – на место маленького пациента доставляла санавиация.

11-месячный мальчик с пельменем в бронхах был доставлен в больницу из Колпашево бортом санавиации в начале декабря. Главный врач Больницы скорой медицинской помощи № 2  Андрей Караваев отметил, что малышу несказанно повезло: застрянь инородное тело в трахее, трагедии бы не удалось избежать.

«Эта операция относится к разряду ювелирных манипуляций, которые должны выполняться очень аккуратно и качественно. Оперировала высококлассный подготовленный специалист, которая уже много лет выполняет такие манипуляции, Анна Ешманова – хирург-эндоскопист», – процитировало главного врача «РИА Томск».

Малыш после операции полностью поправился и уже выписан из медучреждения.

Медики подчёркивают, что ежегодно только в этой больнице проводится 50 подобных операций. Из дыхательных путей и пищеварительного тракта детей извлекают пластиковые шарики, мелкие игрушки, батарейки и даже шурупы.

Всего за 2018 год, по данным департамента здравоохранения Томской области, скорая медицинская помощь бортами санавиации оказана 79 детям, 29 из них – в возрасте до 1 года.

Напомним, в декабре врачи клиники Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы.

Теги: врачи болезни дети

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 17:09 Авто 0 Коммент.

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сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

сегодня 14:27 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника

сегодня 14:00 Наука 0 Коммент.

Какую гирлянду подобрать для новогодней ёлки – советы от МЧС

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика

сегодня 11:51 Недвижимость 0 Коммент.

Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

сегодня 11:29 Политика 0 Коммент.

Прокуратура нашла нарушения в уставе школы, где выгнали синеволосую девочку

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Экономика 1 Коммент.

Редкая ушастая сова будет зимовать в Шушенском бору

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев зовут сдать кровь для новогодних праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Виталий Мутко покинул Российский футбольный союз

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

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вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

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