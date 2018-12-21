В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

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В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существованиеРубрика: наука
21.12.2018 10:24
фото с сайта pixabay.com
Новосибирскому НИИТО, испытавшему серьёзную реорганизацию после проверки Минздрава, дали однозначный ответ на будущее.
В октябре, благодаря группе специалистов НИИТО, на личном приёме у Андрея Шимкива стало известно о тяжёлом положении в учреждении. После отстранения от работы руководителя института Михаила Садового, активность учреждения и качество выполнения госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи сильно снизилось. К концу октября удалось выполнить менее трети от плана.
Из-за открытия автономной некоммерческой клиники за счёт площадей института были не только урезаны территории учреждения, но и сам процесс оказания медицинской помощи оказался сильно осложнён: не хватает коек для больных, мест для оборудования операционных.
«Учитывая значимость этого учреждения, депутаты подготовили обращение к Веронике Скворцовой о сохранении статуса института как федерального бюджетного учреждения», – сообщил вице-спикер Андрей Панфёров на сессии депутатов законодательного собрания.
«Минздрав, как учредитель, не рассматривал варианты ликвидации или реорганизации Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии», — пояснило в письменной форме федеральное Министерство здравоохранения.
Об этом сообщило РБК.
Напомним, в январе федеральный центр медицины в Новосибирске объединил четыре института.
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