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В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

Рубрика: наука

21.12.2018 10:24

фото с сайта pixabay.com

Новосибирскому НИИТО, испытавшему серьёзную реорганизацию после проверки Минздрава, дали однозначный ответ на будущее. 

В октябре, благодаря группе специалистов НИИТО, на личном приёме у Андрея Шимкива стало известно о тяжёлом положении в учреждении. После отстранения от работы руководителя института Михаила Садового, активность учреждения и качество выполнения госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи сильно снизилось. К концу октября удалось выполнить менее трети от плана.

Из-за открытия автономной некоммерческой клиники за счёт площадей института были не только урезаны территории учреждения, но и сам процесс оказания медицинской помощи оказался сильно осложнён: не хватает коек для больных, мест для оборудования операционных.

«Учитывая значимость этого учреждения, депутаты подготовили обращение к Веронике Скворцовой о сохранении статуса института как федерального бюджетного учреждения», – сообщил вице-спикер Андрей Панфёров на сессии депутатов законодательного собрания.

«Минздрав, как учредитель, не рассматривал варианты ликвидации или реорганизации Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии», — пояснило в письменной форме федеральное Министерство здравоохранения.

Об этом сообщило РБК.

Напомним, в январе федеральный центр медицины в Новосибирске объединил четыре института.

Теги: скандалы НИИТО

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Предложить новость

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

сегодня 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

вчера 17:09 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

вчера 14:27 Хроника 0 Коммент.

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