В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

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Новосибирскому НИИТО, испытавшему серьёзную реорганизацию после проверки Минздрава, дали однозначный ответ на будущее.

В октябре, благодаря группе специалистов НИИТО, на личном приёме у Андрея Шимкива стало известно о тяжёлом положении в учреждении. После отстранения от работы руководителя института Михаила Садового, активность учреждения и качество выполнения госзадания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи сильно снизилось. К концу октября удалось выполнить менее трети от плана.

Из-за открытия автономной некоммерческой клиники за счёт площадей института были не только урезаны территории учреждения, но и сам процесс оказания медицинской помощи оказался сильно осложнён: не хватает коек для больных, мест для оборудования операционных.

«Учитывая значимость этого учреждения, депутаты подготовили обращение к Веронике Скворцовой о сохранении статуса института как федерального бюджетного учреждения», – сообщил вице-спикер Андрей Панфёров на сессии депутатов законодательного собрания.

«Минздрав, как учредитель, не рассматривал варианты ликвидации или реорганизации Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии», — пояснило в письменной форме федеральное Министерство здравоохранения.

Об этом сообщило РБК.

Напомним, в январе федеральный центр медицины в Новосибирске объединил четыре института.