В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

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В преддверии серьёзного похолодания в Новосибирске СГК повысит температуру сетевой воды в городе.

В ближайшие сутки в городе температура опустится до -30 градусов. В связи с этим подразделения СГК начали переходить на плавное увеличение параметров сетевой воды. Согласно правилам, при температуре наружного воздуха -20 градусов воду должны нагревать до +115…+120 градусов. Для примера, когда на улице +8, воду подают температурой в +75 градусов.

В пресс-службе СГК отметили, что при этом учитывается не только температура, но и скорость её изменения, а также скорость ветра и протяжённость тепловых сетей.

«Учитывая большой радиус теплоснабжения, мы начали поднимать температуру сетевой воды на отопление города на ТЭЦ заблаговременно – с 20 часов 19 декабря. Задание температуры воды от теплоисточников постоянно корректируется в соответствии с прогнозами гидрометцентра и в зависимости от зоны теплоснабжения», – подчеркнул заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Напомним, сегодня, 20 декабря, температура воздуха в Новосибирске опустится до -30 градусов.