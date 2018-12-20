В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника
Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика
Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности
Прокуратура нашла нарушения в уставе школы, где выгнали синеволосую девочку
Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам
Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году
Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским
В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареямРубрика: общество
20.12.2018 16:28
фото с сайта pixabay.com
В преддверии серьёзного похолодания в Новосибирске СГК повысит температуру сетевой воды в городе.
В ближайшие сутки в городе температура опустится до -30 градусов. В связи с этим подразделения СГК начали переходить на плавное увеличение параметров сетевой воды. Согласно правилам, при температуре наружного воздуха -20 градусов воду должны нагревать до +115…+120 градусов. Для примера, когда на улице +8, воду подают температурой в +75 градусов.
В пресс-службе СГК отметили, что при этом учитывается не только температура, но и скорость её изменения, а также скорость ветра и протяжённость тепловых сетей.
«Учитывая большой радиус теплоснабжения, мы начали поднимать температуру сетевой воды на отопление города на ТЭЦ заблаговременно – с 20 часов 19 декабря. Задание температуры воды от теплоисточников постоянно корректируется в соответствии с прогнозами гидрометцентра и в зависимости от зоны теплоснабжения», – подчеркнул заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.
Напомним, сегодня, 20 декабря, температура воздуха в Новосибирске опустится до -30 градусов.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника
Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика
Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности
Прокуратура нашла нарушения в уставе школы, где выгнали синеволосую девочку
Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам
Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году
Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Стоп-машина
Снегопад заставил автовладельцев Новосибирска привыкнуть к рекордным ...
Новости по теме
Популярное