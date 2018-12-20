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В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

Рубрика: общество

20.12.2018 16:28

фото с сайта pixabay.com

В преддверии серьёзного похолодания в Новосибирске СГК повысит температуру сетевой воды в городе.

В ближайшие сутки в городе температура опустится до -30 градусов. В связи с этим подразделения СГК начали переходить на плавное увеличение параметров сетевой воды. Согласно правилам, при температуре наружного воздуха -20 градусов воду должны нагревать до +115…+120 градусов. Для примера, когда на улице +8, воду подают температурой в +75 градусов.

В пресс-службе СГК отметили, что при этом учитывается не только температура, но и скорость её изменения, а также скорость ветра и протяжённость тепловых сетей.

«Учитывая большой радиус теплоснабжения, мы начали поднимать температуру сетевой воды на отопление города на ТЭЦ заблаговременно – с 20 часов 19 декабря. Задание температуры воды от теплоисточников постоянно корректируется в соответствии с прогнозами гидрометцентра и в зависимости от зоны теплоснабжения», – подчеркнул заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Напомним, сегодня, 20 декабря, температура воздуха в Новосибирске опустится до -30 градусов.

Теги: погода отопление СГК

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Лента новостей

Предложить новость

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

сегодня 17:11 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

сегодня 17:09 Авто 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

сегодня 14:27 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли в ДНК причину возникновения рака кишечника

сегодня 14:00 Наука 0 Коммент.

Какую гирлянду подобрать для новогодней ёлки – советы от МЧС

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не могут купить жильё в новостройках из-за проблем у страховщика

сегодня 11:51 Недвижимость 0 Коммент.

Работу сибирских губернаторов оценят по уровню смертности и образованности

сегодня 11:29 Политика 0 Коммент.

Прокуратура нашла нарушения в уставе школы, где выгнали синеволосую девочку

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские налоговики приостановили более 300 тысяч операций по счетам

сегодня 10:01 Экономика 1 Коммент.

Редкая ушастая сова будет зимовать в Шушенском бору

сегодня 08:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев зовут сдать кровь для новогодних праздников

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Виталий Мутко покинул Российский футбольный союз

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году

вчера 17:10 Недвижимость 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

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