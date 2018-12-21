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Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

Рубрика: общество

21.12.2018 09:31

фото с сайта pixabay.com

Четыре маршрута новосибирского транспорта пополнятся новой остановкой – она появится на правом берегу.

Остановка «Центр спортивной гимнастики» откроется на улице Георгия Колонды 24 декабря. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, она будет включена в маршруты сразу нескольких транспортных средств.

«На новой остановке будут останавливаться автобусы № 5 "Улица Дюканова – посёлок Северный", № 75 "Ключ-Камышенское плато – посёлок Северный", маршрутные такси № 11 "Посёлок Северный – Планетарий", № 45 "Ключ-Камышенское плато – ТВК "Большая Медведица"», — рассказали в муниципалитете.

В мэрии пояснили, что новая остановка призвана улучшить транспортное обслуживание новосибирцев.

Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января 2019 года новосибирцам вернут скидку по «Единой транспортной карте».

Теги: общественный транспорт транспорт Мэрия Новосибирска

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Лента новостей

Предложить новость

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

сегодня 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

вчера 17:09 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

вчера 14:27 Хроника 0 Коммент.

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