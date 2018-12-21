Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

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Четыре маршрута новосибирского транспорта пополнятся новой остановкой – она появится на правом берегу.

Остановка «Центр спортивной гимнастики» откроется на улице Георгия Колонды 24 декабря. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, она будет включена в маршруты сразу нескольких транспортных средств.

«На новой остановке будут останавливаться автобусы № 5 "Улица Дюканова – посёлок Северный", № 75 "Ключ-Камышенское плато – посёлок Северный", маршрутные такси № 11 "Посёлок Северный – Планетарий", № 45 "Ключ-Камышенское плато – ТВК "Большая Медведица"», — рассказали в муниципалитете.

В мэрии пояснили, что новая остановка призвана улучшить транспортное обслуживание новосибирцев.

Напомним, в декабре стало известно, что с 1 января 2019 года новосибирцам вернут скидку по «Единой транспортной карте».