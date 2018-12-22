Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского метро

фото из группы «Мода новосибирского метро» «ВКонтакте»

В новосибирской подземке прокатился пассажир в необычной обуви – на его ботинках красовалась свежеподжаренная яичница.

Новосибирцы сфотографировали пассажира метро в ботинках с декором в виде яичницы. Снимок они разместили в группе «Мода новосибирского метро» соцсети «ВКонтакте». За короткое время пост набрал несколько тысяч «лайков».

Комментаторы гадают, кто обладатель яркой обуви – парень или девушка? Кроме того, пользователей соцсетей озадачил необычный выбор пассажира.

По мнению одного из комментаторов, предметом обсуждения стали дизайнерские ботинки, которые стоят десять тысяч рублей.

«Вот мы тут ржём, а вещь-то дизайнерская, такие в Питере десять тысяч стоят», – написал один из пользователей соцсети.

Сибиряки также удивились, как пассажиру не холодно в тридцатиградусный мороз, ведь на нём укороченные брюки. К тому же, эпатажные ботинки не создают впечатление тёплых. Некоторые предположили, что снимок был сделан несколько месяцев назад.

«Как ей не холодно в них», «Видно по остальным, что ещё тепло на улице, когда фото было сделано», – написали они.

Напомним, в ноябре в новосибирском метро проехались девушки в халатах и полотенцах.