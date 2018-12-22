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Человек с глазуньей на ботинках удивил пассажиров новосибирского метро

Рубрика: общество

22.12.2018 10:30

фото из группы «Мода новосибирского метро» «ВКонтакте»

В новосибирской подземке прокатился пассажир в необычной обуви – на его ботинках красовалась свежеподжаренная яичница.

Новосибирцы сфотографировали пассажира метро в ботинках с декором в виде яичницы. Снимок они разместили в группе «Мода новосибирского метро» соцсети «ВКонтакте». За короткое время пост набрал несколько тысяч «лайков».

Комментаторы гадают, кто обладатель яркой обуви – парень или девушка? Кроме того, пользователей соцсетей озадачил необычный выбор пассажира.

По мнению одного из комментаторов, предметом обсуждения стали дизайнерские ботинки, которые стоят десять тысяч рублей.

«Вот мы тут ржём, а вещь-то дизайнерская, такие в Питере десять тысяч стоят», – написал один из пользователей соцсети.

Сибиряки также удивились, как пассажиру не холодно в тридцатиградусный мороз, ведь на нём укороченные брюки. К тому же, эпатажные ботинки не создают впечатление тёплых. Некоторые предположили, что снимок был сделан несколько месяцев назад.

«Как ей не холодно в них», «Видно по остальным, что ещё тепло на улице, когда фото было сделано», – написали они.

Напомним, в ноябре в новосибирском метро проехались девушки в халатах и полотенцах.

Теги: метро город Новосибирский метрополитен

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Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

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вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

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