2 балла
-13
68.01 77.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

20.12.2018 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

Рубрика: общество

21.12.2018 16:46

фото Павла Комарова с сайта novo-sibirsk.ru

На этот раз снежный городок Новосибирска посвятили теме театра в честь предстоящего, 2019 года.

Вчера, 20 декабря, торжественно открыли главный новогодний городок на площади Ленина. Во время празднований на мероприятия приходил Дед Мороз: поздравил жителей с наступающим Новым годом и открыл концертную программу, в которой участвовали лучшие творческие коллективы города.

В этом году городок оформили в стиле театра, так как следующий год будет посвящён ему. Так что на открытии были все герои сказок и театральных постановок.

«Для наших ребят, для всех новосибирцев в дни каникул здесь будут организованы самые разные праздничные мероприятия. Первомайский сквер по традиции украсят снежные скульптуры, которые создадут участники ежегодного конкурса. А 31 декабря я приглашаю новосибирцев прийти на главную площадь города и вместе встретить Новый год», – заявил на открытии мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Городок будет открыт для горожан каждый день примерно до 20 января 2019 года.

Напомним, на предстоящей предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки.

Теги: отдых развлечения праздники Новый год Локоть Анатолий

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

20.12.2018 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 13:01

От Крыши мира до седых волос

Пять небанальных вариантов Нового года

Читать далее
Image
20.12.2018

Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить нас...

Читать далее
Image
20.12.2018

Мечты исполняются

Торговая сеть дарит своим покупателям подарки к Новому го...

Читать далее

Новости по теме

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске вчера 14:45

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...

Image

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «...

Image

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Image

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Нов...

Image

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

Image

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской пси...