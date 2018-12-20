Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

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Главный новогодний городок открыли на площади ЛенинаРубрика: общество
21.12.2018 16:46
фото Павла Комарова с сайта novo-sibirsk.ru
На этот раз снежный городок Новосибирска посвятили теме театра в честь предстоящего, 2019 года.
Вчера, 20 декабря, торжественно открыли главный новогодний городок на площади Ленина. Во время празднований на мероприятия приходил Дед Мороз: поздравил жителей с наступающим Новым годом и открыл концертную программу, в которой участвовали лучшие творческие коллективы города.
В этом году городок оформили в стиле театра, так как следующий год будет посвящён ему. Так что на открытии были все герои сказок и театральных постановок.
«Для наших ребят, для всех новосибирцев в дни каникул здесь будут организованы самые разные праздничные мероприятия. Первомайский сквер по традиции украсят снежные скульптуры, которые создадут участники ежегодного конкурса. А 31 декабря я приглашаю новосибирцев прийти на главную площадь города и вместе встретить Новый год», – заявил на открытии мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Городок будет открыт для горожан каждый день примерно до 20 января 2019 года.
Напомним, на предстоящей предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки.
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