Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

фото Павла Комарова с сайта novo-sibirsk.ru

На этот раз снежный городок Новосибирска посвятили теме театра в честь предстоящего, 2019 года.

Вчера, 20 декабря, торжественно открыли главный новогодний городок на площади Ленина. Во время празднований на мероприятия приходил Дед Мороз: поздравил жителей с наступающим Новым годом и открыл концертную программу, в которой участвовали лучшие творческие коллективы города.







В этом году городок оформили в стиле театра, так как следующий год будет посвящён ему. Так что на открытии были все герои сказок и театральных постановок.

«Для наших ребят, для всех новосибирцев в дни каникул здесь будут организованы самые разные праздничные мероприятия. Первомайский сквер по традиции украсят снежные скульптуры, которые создадут участники ежегодного конкурса. А 31 декабря я приглашаю новосибирцев прийти на главную площадь города и вместе встретить Новый год», – заявил на открытии мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Городок будет открыт для горожан каждый день примерно до 20 января 2019 года.





Напомним, на предстоящей предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки.