Кемеровские депутаты дали новое название региону

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Кемеровские депутаты дали новое название регионуРубрика: общество
21.12.2018 11:23
фото с сайта pixabay.com
На девятой сессии Совета народных депутатов Кемеровской области единогласно принято решение о законодательном закреплении за регионом названия «Кузбасс».
Сегодня, 21 декабря, на сессии депутаты официально принимали решение о внесении изменений в Устав Кемеровской области. Изменения касаются законодательного закрепления нового названия для региона — «Кузбасс». С предложением о закреплении двух официальных названий для региона ещё в октябре текущего года выступил губернатор Сергей Цивилёв. В своем видеообращении он попросил кемеровчан высказать своё мнение за или против.
По словам председателя Совета Вячеслава Петрова, от граждан и организаций поступило более двух тысяч обращений с поддержкой инициативы о переименовании. В итоге решение принято единогласно.
Теперь депутатам предстоит обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы соответствующие изменения были внесены в Конституцию РФ. Губернатор подчеркнул, что путь предстоит долгий и сложный.
Напомним, в ноябре новосибирская журналистка предложила переименовать космодром Плесецк.
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