У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

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У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в НовосибирскеРубрика: общество
21.12.2018 14:45
фото со страницы Ларисы Сокольниковой в соцсети Facebook
В одном из новосибирских дворов появился настоящий «свиной» городок – королями площадки с ледяными фигурами стали три борова.
Новогодний городок на улице Костычева, прославленный ледяной фигурой свиньи на «Мерседесе», удивил горожан новыми оригинальными скульптурами. Среди них – снежные собраться животного на иномарке. Одно изваяние изображает огромного розового свина в полный рост, а другое – его сородича, выглядывающего из машины.
Как сообщает nsktv.ru, инициатива городка принадлежит ТОС «Телецентр». Двор принимает участие в городском конкурсе новогодних площадок. Именно он открыл смотр участников состязания. Итоги подведут в январе 2019 года.
Помимо фигур символа года, жители Левобережья слепили огромную подводную лодку с надписью «Новосибирск». Кроме того, в городке соорудили ледяную горку и залили каток. По словам жителей улицы, по вечерам здесь собирается множество семей с детьми.
Напомним, свинья-богач на «Мерседесе» появилась возле новосибирских двухэтажных домов в конце ноября.
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