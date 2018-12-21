На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

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На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидкиРубрика: общество
21.12.2018 14:42
фото с сайта pixabay.com
Около 80 организаций представят свои товары на общегородской ярмарке в Новосибирске.
Завтра, 22 декабря, с 10 до 16 часов около ГУМа (площадь Карла Маркса, 1), будет работать общегородская продовольственная ярмарка. Свою продукцию на ней представят около 80 участников — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители региона, а также владельцы крестьянско-фермерских и сельских хозяйств.
Покупателям обещают скидки до 20 %. Так что цены, как отметила пресс-служба мэрии, будут ниже средних по городу.
«Операторы представят на ярмарке широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров: хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, дикоросы, а также традиционно гусей, уток, кур и другой ассортимент продовольственных товаров к новогоднему столу», – сообщили в мэрии.
Напомним, в ноябре стало известно, что ради ярмарки и гуляний перекроют улицу Ленина на Новый год.
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Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
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