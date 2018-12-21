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Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

Рубрика: недвижимость

21.12.2018 13:20

фото с сайта pixabay.com

В 2019 году региональные операторы снизят ипотечную ставку до 3 %, а правительство даст возможность приобрести жильё без первоначального взноса под 10,5 %.

На заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», посвящённому итогам работы строительной отрасли в 2018 году, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт объявил о том, что в 2019 году заработают два льготных проекта, которые помогут гражданам приобрести жильё.

Первый льготный проект, реализуемый совместно с АО «АИЖК», предполагает снижение ставки до трёх процентных пунктов и выдачу более 4 тысяч льготных ипотек. Как считают в министерстве, такое решение должно стимулировать развитие рынка ипотеки.

Для компаний, которые будут поддерживать эту программу в 2019 году, правительство заложило субсидирующий фонд для компенсации недополученных доходов – 155 миллионов рублей. В целом проект рассчитан на 4,1 тысячи льготных ипотечных кредитов.

«Мы планируем при привлечении областного бюджета на 1 рубль бюджетного инвестирования вложить 16,7 рубля привлеченных инвестиций», – объяснил Иван Шмидт.

Второй проект – «Ипотека без первоначального взноса». Согласно этой программе, правительство предоставляет 300 единиц ипотечных займов без первоначального взноса со ставкой 10,5 %. Для реализации проекта потребуется 600 млн рублей из бюджета.

Напомним, 20 декабря президент Владимир Путин заявил, что обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке.

Теги: жильё ипотека

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сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

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