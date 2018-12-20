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По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

Рубрика: проиcшествия

21.12.2018 17:24

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Следственное управление СКР по Новосибирской области ищет виновных в том, что у школы Купинского района разрушилась стена.

Вечером 21 ноября в школе посёлка Чаинка рухнула стена. В Карасукском межрайонном отделе следственного управления СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.

Как выяснили в ведомстве, стена рухнула во время демонтажа старых деревянных окон. Занятия в школе проводились только в первую смену, это уберегло жизни учеников.

Пока что школа закрыта. Экспертная комиссия изучает строение и даёт оценку возможности его реконструировать.

«Школа сейчас не работает. Дети распределены по вспомогательным учреждениям. Для одной части обучение организуют в здании детского сада, для другой – в здании культурно-досугового центра», – объяснил руководитель управления образования Купинского района Марина Соболевская.

В настоящее время следствие проводит проверку по подозрению в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ». Есть ли на этом этапе уголовного дела фигуранты, в пресс-центре следственного комитета ответить отказались.

Напомним, в декабре следком начал проверку должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, – они выдали аварийное жильё, в котором позже рухнула стена, сироте в НСО.

Теги: школы Следственный комитет

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Лента новостей

Предложить новость

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

20.12.2018 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

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