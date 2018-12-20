По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

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По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное делоРубрика: проиcшествия
21.12.2018 17:24
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Следственное управление СКР по Новосибирской области ищет виновных в том, что у школы Купинского района разрушилась стена.
Вечером 21 ноября в школе посёлка Чаинка рухнула стена. В Карасукском межрайонном отделе следственного управления СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.
Как выяснили в ведомстве, стена рухнула во время демонтажа старых деревянных окон. Занятия в школе проводились только в первую смену, это уберегло жизни учеников.
Пока что школа закрыта. Экспертная комиссия изучает строение и даёт оценку возможности его реконструировать.
«Школа сейчас не работает. Дети распределены по вспомогательным учреждениям. Для одной части обучение организуют в здании детского сада, для другой – в здании культурно-досугового центра», – объяснил руководитель управления образования Купинского района Марина Соболевская.
В настоящее время следствие проводит проверку по подозрению в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ». Есть ли на этом этапе уголовного дела фигуранты, в пресс-центре следственного комитета ответить отказались.
Напомним, в декабре следком начал проверку должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, – они выдали аварийное жильё, в котором позже рухнула стена, сироте в НСО.
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