По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Следственное управление СКР по Новосибирской области ищет виновных в том, что у школы Купинского района разрушилась стена.

Вечером 21 ноября в школе посёлка Чаинка рухнула стена. В Карасукском межрайонном отделе следственного управления СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.

Как выяснили в ведомстве, стена рухнула во время демонтажа старых деревянных окон. Занятия в школе проводились только в первую смену, это уберегло жизни учеников.

Пока что школа закрыта. Экспертная комиссия изучает строение и даёт оценку возможности его реконструировать.

«Школа сейчас не работает. Дети распределены по вспомогательным учреждениям. Для одной части обучение организуют в здании детского сада, для другой – в здании культурно-досугового центра», – объяснил руководитель управления образования Купинского района Марина Соболевская.

В настоящее время следствие проводит проверку по подозрению в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ». Есть ли на этом этапе уголовного дела фигуранты, в пресс-центре следственного комитета ответить отказались.

Напомним, в декабре следком начал проверку должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, – они выдали аварийное жильё, в котором позже рухнула стена, сироте в НСО.