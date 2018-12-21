Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

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Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлкуРубрика: общество
21.12.2018 12:34
фото с сайта pixabay.com
Самые одарённые дети Новосибирской области отправятся в Москву, чтобы принять участие в главном новогоднем представлении страны.
24 декабря министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проводит региональную делегацию в Москву на Кремлёвскую ёлку. Всего в столицу отправится 104 человека, из них 81 ребёнок, а остальные – их сопровождающие.
«Среди детей – одарённые дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напомним, в декабре в Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки».
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