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Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

Рубрика: общество

21.12.2018 12:34

фото с сайта pixabay.com

Самые одарённые дети Новосибирской области отправятся в Москву, чтобы принять участие в главном новогоднем представлении страны.

24 декабря министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проводит региональную делегацию в Москву на Кремлёвскую ёлку. Всего в столицу отправится 104 человека, из них 81 ребёнок, а остальные – их сопровождающие.

«Среди детей – одарённые дети, победители конкурсов, олимпиад, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в декабре в Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки».

Теги: праздники дети Новый год Министерство образования Кремль

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сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

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вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

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