Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Число городов в мобильном приложении Яндекс.Метро пополнил Новосибирск – помимо прочего, жители мегаполиса смогут отслеживать время работы станций.

Схемы метро сразу нескольких городов появились в соответствующем мобильном приложении компании Яндекс 20 декабря. В их числе – карта новосибирского метрополитена. Ранее программа отображала лишь расположение станций Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает vc.ru, в обновлённом виде приложение пока доступно лишь для пользователей iPhone, однако в ближайшее время оно появится и на платформе Android.

Каждая станция в приложении имеет свою карточку, где указано время её работы и предупреждения о ремонте. Кроме схемы метро, программа отображает железнодорожные и автовокзалы, а также аэропорты.

Напомним, в декабре в Новосибирске произошёл сбой в диспетчерских сервисах мобильных приложений, из-за чего горожане не могли отследить расположение транспорта и «умных остановок».