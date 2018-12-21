Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

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Схема новосибирского метро появилась в приложении ЯндексаРубрика: общество
21.12.2018 12:10
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Число городов в мобильном приложении Яндекс.Метро пополнил Новосибирск – помимо прочего, жители мегаполиса смогут отслеживать время работы станций.
Схемы метро сразу нескольких городов появились в соответствующем мобильном приложении компании Яндекс 20 декабря. В их числе – карта новосибирского метрополитена. Ранее программа отображала лишь расположение станций Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сообщает vc.ru, в обновлённом виде приложение пока доступно лишь для пользователей iPhone, однако в ближайшее время оно появится и на платформе Android.
Каждая станция в приложении имеет свою карточку, где указано время её работы и предупреждения о ремонте. Кроме схемы метро, программа отображает железнодорожные и автовокзалы, а также аэропорты.
Напомним, в декабре в Новосибирске произошёл сбой в диспетчерских сервисах мобильных приложений, из-за чего горожане не могли отследить расположение транспорта и «умных остановок».
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