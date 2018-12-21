«Соболей» выселят из центра Новосибирска

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Скульптурную композицию «Сибирские просторы» уберут с Красного проспекта решением художественного совета города.

Споры о необходимости демонтажа скандальной композиции возникали неоднократно. Часть горожан считала её уродливой и портящей внешний вид центра Новосибирска, вторая же, наоборот, защищала скульптуру, называя её таким же символом города, как и оперный театр. В итоге против «соболей» выступил также и мэр областного центра Анатолий Локоть, который готов был отдать их любому желающему.

20 декабря худсовет города принял решение о демонтаже скульптуры. Причём новое место жительства для неё так и не определено. Предлагалось два варианта: кольцо на улице Русской в микрорайоне Правые Чёмы и на Толмачёвском шоссе в районе границы с Толмачёво. Но ни один вариант принят не был, так как за оба было отдано одинаковое количество голосов.

Соболя, держащие «купол» оперного театра, простояли на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали 10 лет: торжественное открытие состоялось 28 июня 2008 года к 115-летию Новосибирска. Авторы проекта — художник Юрий Бурика и архитекторы Алексей Коваленко и Евгений Боярищев. По первоначальному проекту композиция представляет собой фонтан, обрамлённый соболями, которые обращены к его струям. Юрий Бурика в своё время отмечал, что при возведении композиции сохранена техническая возможность создания фонтана. И надеялся, что когда-нибудь воды всё же заиграют.

Напомним, в ноябре новосибирец попросил у мэра соболей из центра города.