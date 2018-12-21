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«Соболей» выселят из центра Новосибирска

Рубрика: общество, культура

21.12.2018 15:49

ФОТОГРАФИя С САЙТа WIKIPEDIA.ORG

Скульптурную композицию «Сибирские просторы» уберут с Красного проспекта решением художественного совета города.

Споры о необходимости демонтажа скандальной композиции возникали неоднократно. Часть горожан считала её уродливой и портящей внешний вид центра Новосибирска, вторая же, наоборот, защищала скульптуру, называя её таким же символом города, как и оперный театр. В итоге против «соболей» выступил также и мэр областного центра Анатолий Локоть, который готов был отдать их любому желающему.

20 декабря худсовет города принял решение о демонтаже скульптуры. Причём новое место жительства для неё так и не определено. Предлагалось два варианта: кольцо на улице Русской в микрорайоне Правые Чёмы и на Толмачёвском шоссе в районе границы с Толмачёво. Но ни один вариант принят не был, так как за оба было отдано одинаковое количество голосов.

Соболя, держащие «купол» оперного театра, простояли на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали 10 лет: торжественное открытие состоялось 28 июня 2008 года к 115-летию Новосибирска. Авторы проекта — художник Юрий Бурика и архитекторы Алексей Коваленко и Евгений Боярищев. По первоначальному проекту композиция представляет собой фонтан, обрамлённый соболями, которые обращены к его струям. Юрий Бурика в своё время отмечал, что при возведении композиции сохранена техническая возможность создания фонтана. И надеялся, что когда-нибудь воды всё же заиграют.

Напомним, в ноябре новосибирец попросил у мэра соболей из центра города.

Теги: памятники скандалы

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Предложить новость

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

сегодня 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

вчера 17:09 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

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