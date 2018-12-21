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Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

Рубрика: общество

21.12.2018 12:04

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области мужчина хотел взять ипотеку, но оказалось, что на нём висит старый кредит — тогда на помощь пришёл символ наступающего года.

Житель Новосибирской области задолжал банку 25 тысяч рублей, исполнительный документ о взыскании этих денег поступил в отдел судебных приставов по Чулымскому району. По указанному адресу должник уже не проживал, однако сотруднику УФССП и не пришлось его искать – он сам к ним пришёл.

Оказалось, мужчина копил деньги на первоначальный взнос для квартиры и забыл про ранее взятый кредит. Так как он планировал взял жильё в ипотеку, долг в банке мог этому помешать.

«Гражданин полностью оплатил задолженность по кредиту с учётом исполнительского сбора. Передав квитанцию об оплате судебному приставу, бывший должник с улыбкой добавил, что расстаться с долгами этого года ему помог символ будущего года – свинья. Оказалось, что недостающие для оплаты долга две тысячи рублей он взял в своей свинье-копилке», – сообщила пресс-служба регионального управления.

Напомним, в декабре новосибирский пристав поймал «неуловимого должника» в обличье Деда Мороза.

 

Теги: ипотека УФССП по Новосибирской области деньги

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Предложить новость

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Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

сегодня 16:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:09 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

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