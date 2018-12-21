Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

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В Новосибирской области мужчина хотел взять ипотеку, но оказалось, что на нём висит старый кредит — тогда на помощь пришёл символ наступающего года.

Житель Новосибирской области задолжал банку 25 тысяч рублей, исполнительный документ о взыскании этих денег поступил в отдел судебных приставов по Чулымскому району. По указанному адресу должник уже не проживал, однако сотруднику УФССП и не пришлось его искать – он сам к ним пришёл.

Оказалось, мужчина копил деньги на первоначальный взнос для квартиры и забыл про ранее взятый кредит. Так как он планировал взял жильё в ипотеку, долг в банке мог этому помешать.

«Гражданин полностью оплатил задолженность по кредиту с учётом исполнительского сбора. Передав квитанцию об оплате судебному приставу, бывший должник с улыбкой добавил, что расстаться с долгами этого года ему помог символ будущего года – свинья. Оказалось, что недостающие для оплаты долга две тысячи рублей он взял в своей свинье-копилке», – сообщила пресс-служба регионального управления.

Напомним, в декабре новосибирский пристав поймал «неуловимого должника» в обличье Деда Мороза.