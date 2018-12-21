Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

Лента новостейПредложить новость
Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку
Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредитРубрика: общество
21.12.2018 12:04
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области мужчина хотел взять ипотеку, но оказалось, что на нём висит старый кредит — тогда на помощь пришёл символ наступающего года.
Житель Новосибирской области задолжал банку 25 тысяч рублей, исполнительный документ о взыскании этих денег поступил в отдел судебных приставов по Чулымскому району. По указанному адресу должник уже не проживал, однако сотруднику УФССП и не пришлось его искать – он сам к ним пришёл.
Оказалось, мужчина копил деньги на первоначальный взнос для квартиры и забыл про ранее взятый кредит. Так как он планировал взял жильё в ипотеку, долг в банке мог этому помешать.
«Гражданин полностью оплатил задолженность по кредиту с учётом исполнительского сбора. Передав квитанцию об оплате судебному приставу, бывший должник с улыбкой добавил, что расстаться с долгами этого года ему помог символ будущего года – свинья. Оказалось, что недостающие для оплаты долга две тысячи рублей он взял в своей свинье-копилке», – сообщила пресс-служба регионального управления.
Напомним, в декабре новосибирский пристав поймал «неуловимого должника» в обличье Деда Мороза.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку
Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
Статьи по теме
Кредитные метры
Новосибирцы набрали ипотечных кредитов на 134,4 млрд рублей, ...
Новости по теме
Популярное