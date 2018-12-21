Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

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Новосибирцы жалуются на резкое подорожание поездок на такси – цены поднялись с усугублением дорожных заторов и похолоданием.

В Новосибирске резко подорожали услуги сервисов такси. Цены на поездки возросли буквально втрое.

Так, если ещё в начале декабря от улицы Чехова до района Совсибири можно было добраться за 150 рублей, воспользовавшись услугами Яндекс.Такси, то сейчас это будет стоить 355 рублей. Эта же поездка на «Убере» сейчас стоит 304 рубля. Причём это услуга из разряда «эконом».

«Ехала вчера вечером из центра города на Кропоткина на Яндекс.Такси, заплатила 250 рублей. Ещё месяц назад за эти же деньги, в это же время и на машине того же сервиса я добралась на Кропоткина от Станиславского жилмассива», – рассказала жительница Новосибирска Наталья.

Теперь горожане опасаются, что в связи с наметившейся тенденцией цены на поездки в новогодние праздники возрастут больше, чем обычно.

Напомним, синоптики и МЧС предупредили новосибирцев о резком похолодании 21-22 декабря.