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Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

Рубрика: общество

21.12.2018 16:20

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы жалуются на резкое подорожание поездок на такси – цены поднялись с усугублением дорожных заторов и похолоданием.

В Новосибирске резко подорожали услуги сервисов такси. Цены на поездки возросли буквально втрое.

Так, если ещё в начале декабря от улицы Чехова до района Совсибири можно было добраться за 150 рублей, воспользовавшись услугами Яндекс.Такси, то сейчас это будет стоить 355 рублей. Эта же поездка на «Убере» сейчас стоит 304 рубля. Причём это услуга из разряда «эконом».

«Ехала вчера вечером из центра города на Кропоткина на Яндекс.Такси, заплатила 250 рублей. Ещё месяц назад за эти же деньги, в это же время и на машине того же сервиса я добралась на Кропоткина от Станиславского жилмассива», – рассказала жительница Новосибирска Наталья.

Теперь горожане опасаются, что в связи с наметившейся тенденцией цены на поездки в новогодние праздники возрастут больше, чем обычно.

Напомним, синоптики и МЧС предупредили новосибирцев о резком похолодании 21-22 декабря.

Теги: цены такси транспорт

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сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

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вчера 17:09 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

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