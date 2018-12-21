Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти новосибирца во время пожара.

Ранним утром сегодня, 21 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар, после ликвидации которого обнаружено тело 51-летнего мужчины.

Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Бориса Богаткова в начале седьмого часа утра. К тушению привлекались четыре автоцистерны и автолестница. Но установить её со стороны двора пожарным не удалось из-за припаркованных автомобилей. Поэтому подача воды осуществлялась через подъезд.

Пожарные эвакуировали из дома 15 человек, в том числе одного ребёнка. Из-за сильного задымления жильцы покидали свои квартиры в спасательных масках, уточнил Сиб.фм начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС Павел Винаков.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 8 часам утра. Внутри горевшей двухкомнатной квартиры обнаружено тело 51-летнего мужчины. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области уже начало уголовно-процессуальную проверку.

«В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Напомним, 20 декабря испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибирске.