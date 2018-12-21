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Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

Рубрика: проиcшествия

21.12.2018 12:42

фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти новосибирца во время пожара.

Ранним утром сегодня, 21 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар, после ликвидации которого обнаружено тело 51-летнего мужчины.

Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Бориса Богаткова в начале седьмого часа утра. К тушению привлекались четыре автоцистерны и автолестница. Но установить её со стороны двора пожарным не удалось из-за припаркованных автомобилей. Поэтому подача воды осуществлялась через подъезд.

Пожарные эвакуировали из дома 15 человек, в том числе одного ребёнка. Из-за сильного задымления жильцы покидали свои квартиры в спасательных масках, уточнил Сиб.фм начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС Павел Винаков.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 8 часам утра. Внутри горевшей двухкомнатной квартиры обнаружено тело 51-летнего мужчины. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области уже начало уголовно-процессуальную проверку.

«В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Напомним, 20 декабря испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибирске.

Теги: пожар Следственный комитет МЧС

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Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

сегодня 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

сегодня 13:20 Хроника 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

сегодня 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

сегодня 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

вчера 17:11 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

вчера 17:09 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

вчера 16:28 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Сотни подростков поздравили маленьких пациентов новосибирской больницы с Новым годом

вчера 15:51 Общество 0 Коммент.

Пожарные полтора часа тушили мусор под Новосибирском

вчера 14:27 Хроника 0 Коммент.

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