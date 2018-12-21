В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

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В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в НовосибирскеРубрика: общество
21.12.2018 13:17
фото с сайта pixabay.com
Новосибирцы смогут уехать в праздничную ночь на общественном транспорте, в том числе и метро.
В ночь с 31 декабря на 1 января метро будет работать до 1:00. В 1:20 от остановок вблизи станций метро отправится пассажирский транспорт по следующим маршрутам:
Трамвай:
- «Станция метро "Площадь Маркса" – улица Котовского – улица Связистов – Юго-Западный жилмассив» – две штуки.
Троллейбус:
- «Площадь имени Калинина – улица Учительская» – один;
- «ДК имени Кирова – станция метро "Заельцовская" – Городской аэропорт» – один;
- «Магазин "Золотая нива" – улица Лазурная» – один;
- «Дом Ленина – Сад имени Дзержинского» – две штуки;
- «Станция метро "Площадь Маркса" – Северо-Чемской жилмассив» – две штуки;
- «Магазин "Кристалл" – Затулинский жилмассив» – один;
- «Станция метро "Площадь Маркса" – Станиславский жилмассив» – один.
Автобус:
- «Станция метро "Студенческая" – Чемской бор» – один;
- «Станция метро "Речной вокзал" – проспект Строителей – Цветной проезд – Шлюзы» – один;
- «Станция метро "Речной вокзал" – улица Первомайская – УМ-3» – один.
Напомним, в декабре схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса.
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