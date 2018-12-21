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Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больницеРубрика: проиcшествия
21.12.2018 13:20
фото с сайта pixabay.com
Стало известно состояние детей, выпрыгнувших из окна, чтобы спастись от пожара в Новосибирске.
Двое детей 7 и 12 лет поступили в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи после того, как выпрыгнули из окна дома в Ленинском районе во время пожара. Накануне их доставили в медучреждение на скорой.
Как рассказал Сиб.фм главный врач больницы Ростислав Заблоцкий, дети получили многочисленные травмы, тяжесть их состояния средняя.
«У детей компрессионные переломы нескольких позвонков, лёгкие черепно-мозговые травмы, у девочки – перелом коленного сустава. Также они получили ушибы и ссадины», – сообщил Ростислав Заблоцкий.
Напомним, 20 декабря испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибирске.
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Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку
Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице
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