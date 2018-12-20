Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

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Двухлетний малыш оказался заблокирован в заведённом автомобиле – на помощь ему и его родителям пришли спасатели.

Спасатели МАСС вызволили двухлетнего ребёнка из заблокированной машины, которая к тому же была заведена. Инцидент произошёл в 6:35 на улице Дивногорской.

Как сообщили в группе службы «ВКонтакте», спасательная операция заняла три минуты. Всё это время родители успокаивали малыша через окошко.

Через несколько часов подобная ситуация произошла на улице Первомайской. Правда, родители смогли открыть машину до приезда спасателей.

«Не оставляйте детей одних в салоне заведённого автомобиля, а ключи в замке зажигания. Проверяйте наличие запасного комплекта ключей от автомобиля или квартиры у себя в кармане», – предупредили спасатели.

Напомним, в мае спасатели вызволили ребёнка из скамейки в Новосибирске.