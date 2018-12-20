2 балла
-13
68.01 77.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

20.12.2018 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

Рубрика: проиcшествия

21.12.2018 17:17

фото с сайта pixabay.com

Двухлетний малыш оказался заблокирован в заведённом автомобиле – на помощь ему и его родителям пришли спасатели.

Спасатели МАСС вызволили двухлетнего ребёнка из заблокированной машины, которая к тому же была заведена. Инцидент произошёл в 6:35 на улице Дивногорской.

Как сообщили в группе службы «ВКонтакте», спасательная операция заняла три минуты. Всё это время родители успокаивали малыша через окошко.

Через несколько часов подобная ситуация произошла на улице Первомайской. Правда, родители смогли открыть машину до приезда спасателей.

«Не оставляйте детей одних в салоне заведённого автомобиля, а ключи в замке зажигания. Проверяйте наличие запасного комплекта ключей от автомобиля или квартиры у себя в кармане», – предупредили спасатели.

Напомним, в мае спасатели вызволили ребёнка из скамейки в Новосибирске.

Теги: спасатели дети МАСС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

Путин обсудит вопрос строительства жилья для учёных в Академгородке

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

МЧС предупреждает новосибирцев о резком похолодании

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свадебный кортеж перекрыл красноярский мост ради видео

20.12.2018 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске на время морозов прибавили жару батареям

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Красноярские любители фастфуда сломали дверь в новом ресторане

20.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
20.08.2018

Рожать больше, жить дольше

В Новосибирске обсудили план реализации но...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее

Новости по теме

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку вчера 12:34 В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы 19.12.2018 Дед на час: сколько стоит новогодний аниматор в Новосибирске 18.12.2018

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Испуганные дети выпрыгнули из окна загоревшегося дома в Новосибир...

Image

Томские врачи ювелирно вынули из бронха ребёнка пельмень

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...

Image

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «...

Image

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Image

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Нов...

Image

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

Image

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской пси...