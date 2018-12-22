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Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

Рубрика: проиcшествия

22.12.2018 11:27

фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирской области разозлился на сотрудника правоохранительных органов за то, что ему нельзя пить алкоголь в общественном месте.

Мировой судья Татарского районного суда вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего Сергея Шишкина, который нанёс оскорбление дорожному полицейскому.

Суд установил: когда инспектор ДПС сделал мужчине замечание за то, что тот распивал алкогольные напитки в общественном месте, недовольный гражданин ответил нецензурной бранью. Ругательства были озвучены публично, на глазах у окружающих, таким образом были оскорблены честь и достоинство сотрудника полиции.

Во время судебного заседания Сергей Шишкин утверждал, что полицейского не оскорблял, однако исследовав предоставленные стороной обвинения доказательства, мировой судья признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 7 тысяч рублей.

Напомним, в августе пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских.

Теги: суд МВД ГИБДД

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Лента новостей

Предложить новость

Жириновскому донесли о подделке подписи в поддержку кандидата в мэры Новосибирска

сегодня 15:07 Политика 0 Коммент.

Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

сегодня 11:27 Хроника 0 Коммент.

Запертого в машине ребёнка вызволили новосибирские спасатели

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

вчера 13:20 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

вчера 13:20 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

вчера 13:17 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

вчера 12:42 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

вчера 12:34 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

вчера 12:10 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровские депутаты дали новое название региону

вчера 11:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске институту травматологии и ортопедии дали прогноз на дальнейшее существование

вчера 10:24 Наука 0 Коммент.

Власти откроют новую остановку в Заельцовском районе Новосибирска

вчера 09:31 Общество 0 Коммент.

Праздники для особенных детей проведут в Новосибирске

вчера 08:32 Афиша 0 Коммент.

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