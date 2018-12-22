Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

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Житель Новосибирской области разозлился на сотрудника правоохранительных органов за то, что ему нельзя пить алкоголь в общественном месте.

Мировой судья Татарского районного суда вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего Сергея Шишкина, который нанёс оскорбление дорожному полицейскому.

Суд установил: когда инспектор ДПС сделал мужчине замечание за то, что тот распивал алкогольные напитки в общественном месте, недовольный гражданин ответил нецензурной бранью. Ругательства были озвучены публично, на глазах у окружающих, таким образом были оскорблены честь и достоинство сотрудника полиции.

Во время судебного заседания Сергей Шишкин утверждал, что полицейского не оскорблял, однако исследовав предоставленные стороной обвинения доказательства, мировой судья признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 7 тысяч рублей.

Напомним, в августе пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских.