Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейского

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Житель Татарска понесёт наказание за оскорбление полицейскогоРубрика: проиcшествия
22.12.2018 11:27
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирской области разозлился на сотрудника правоохранительных органов за то, что ему нельзя пить алкоголь в общественном месте.
Мировой судья Татарского районного суда вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего Сергея Шишкина, который нанёс оскорбление дорожному полицейскому.
Суд установил: когда инспектор ДПС сделал мужчине замечание за то, что тот распивал алкогольные напитки в общественном месте, недовольный гражданин ответил нецензурной бранью. Ругательства были озвучены публично, на глазах у окружающих, таким образом были оскорблены честь и достоинство сотрудника полиции.
Во время судебного заседания Сергей Шишкин утверждал, что полицейского не оскорблял, однако исследовав предоставленные стороной обвинения доказательства, мировой судья признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 7 тысяч рублей.
Напомним, в августе пьяный москвич обматерил экипаж самолёта и избил якутских полицейских.
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