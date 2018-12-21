Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

фото из группы "Новосибирский зоопарк" в соцсети "ВКонтакте"

Самца косули с кровоточащими пантами привезли в Новосибирский зоопарк — после недолгого лечения животное отвезли в бор.

Молодого самца косули нашли неравнодушные горожане на окраине Новосибирска. Они увидели кровь на голове животного и решили, что его нужно срочно спасать. Для этого косулю отвезли в Новосибирский зоопарк.

«Панты – это растущие, ещё не окостеневшие рога. Они нежные, их легко травмировать. Так как панты активно снабжаются кровью, то даже незначительное повреждение приводит к кровотечению. Это не угрожает жизни животного, но выглядеть может пугающе. Молодому самцу мы панты обработали и несколько дней наблюдали за его состоянием и поведением», — передали в группе зоопарка во ВКонтакте слова заведующего сектором копытных Александра Филиппова.

Животное хорошо питалось, нормально двигалось, поэтому было решено выпустить его на волю — в заказник «Кудряшовский бор». Егеря дали совет для лучшего места и косулю в скором времени отпустили обратно в дикий мир. Александр Филиппов уверен, что самец быстро освоится на новом месте и найдёт сородичей.

Напомним, в августе в Иркутской области косуля упала в расщелину – её спасли под руководством девушки-психолога.