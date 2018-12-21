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Молодую косулю вылечили и отпустили на волю в Новосибирской области

Рубрика: общество

23.12.2018 10:24

фото из группы "Новосибирский зоопарк" в соцсети "ВКонтакте"

Самца косули с кровоточащими пантами привезли в Новосибирский зоопарк — после недолгого лечения животное отвезли в бор.

Молодого самца косули нашли неравнодушные горожане на окраине Новосибирска. Они увидели кровь на голове животного и решили, что его нужно срочно спасать. Для этого косулю отвезли в Новосибирский зоопарк.

«Панты – это растущие, ещё не окостеневшие рога. Они нежные, их легко травмировать. Так как панты активно снабжаются кровью, то даже незначительное повреждение приводит к кровотечению. Это не угрожает жизни животного, но выглядеть может пугающе. Молодому самцу мы панты обработали и несколько дней наблюдали за его состоянием и поведением», — передали в группе зоопарка во ВКонтакте слова заведующего сектором копытных Александра Филиппова.

Животное хорошо питалось, нормально двигалось, поэтому было решено выпустить его на волю — в заказник «Кудряшовский бор». Егеря дали совет для лучшего места и косулю в скором времени отпустили обратно в дикий мир. Александр Филиппов уверен, что самец быстро освоится на новом месте и найдёт сородичей.

Напомним, в августе в Иркутской области косуля упала в расщелину – её спасли под руководством девушки-психолога.

Теги: помощь животные видео Новосибирский зоопарк

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Аномальные морозы до -40 градусов идут в Новосибирск

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

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По факту обрушения стены чаинской школы возбудили уголовное дело

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Главный новогодний городок открыли на площади Ленина

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за пробок и мороза

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

«Соболей» выселят из центра Новосибирска

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

У ледяного свина Левобережья появились друзья и каток в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

На предновогодней ярмарке новосибирцам обещают серьёзные скидки

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут оформить ипотеку без первоначального взноса или получить льготную кредитную ставку

21.12.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Выпрыгнувших из окна горящего дома детей лечат в новосибирской больнице

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

В новогоднюю ночь пустят дополнительный транспорт в Новосибирске

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Утренний пожар в Новосибирске унёс жизнь мужчины

21.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Почти сто новосибирских детей отправятся на Кремлёвскую ёлку

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Схема новосибирского метро появилась в приложении Яндекса

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

Свинья-копилка помогла новосибирскому должнику оплатить кредит

21.12.2018 Общество 0 Коммент.

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